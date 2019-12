Puchi Ontiveros entrena pensando en el SARR

Alberto Puchi Ontiveros está en plena preparación para correr el South American Rally Race (SARR) y nos cuenta detalles de su trabajo:

Qué será el SARR

“Estamos entrenando duro para el SARR. Es una competencia nueva, pero creemos que va a ser sumamente exigente porque febrero es tan caluroso como enero. Además vamos a correr en tres provincias donde siempre se registran las temperaturas más altas del país. Esto también pasaba en el Dakar y descansábamos de esas temperaturas cuando íbamos a Bolivia o Chile, que son zonas con temperaturas más bajas; de hecho, en Bolivia hace frío.

En definitiva, hay que estar muy bien preparado, porque San Juan, La Rioja y Catamarca, además de los días de calor, tienen etapas muy duras y técnicas, con una diversidad geográfica con piedras, ríos secos, hasta zonas con barro o las dunas de Catamarca, que son muy duras de transitar, donde hay que usar la cabeza para hacer una buena navegación.

San Juan se caracteriza por la dureza de sus caminos, a lo que hay que sumar que son etapas largas, donde los pilotos tendremos que poner mucho para salir adelante en zonas muy duras como la de la Difunta Correa, donde también hay arena.

Si bien la carrera es más corta que el Dakar, hay que llegar muy bien, porque la geografía no va a dar días de descanso, pues será desafiante cada día desde el punto de vista técnico y físico”.

Preparación

“Respecto a mi preparación, estamos trabajando muy a conciencia, con cuatro días de gimnasio en la semana, dos días en moto y tres días de trote. Cuando salgo a correr o en el gimnasio, me acompañan entrenadores de la Secretaría de Deportes (Silvia Maldonado, Tito Pece y Gaby Vega). Estos últimos días de entrenamiento los he focalizado en entrenar haciendo enduro, con la finalidad de llegar física y técnicamente bien y afinar mi manejo. Felizmente, en las dos competencias que he realizado en diciembre me ha ido bien, porque ganamos las dos (campeonato sanjuanino de enduro y Pentatlón) y es una motivación especial para llegar al South American Rally Race, que será el objetivo más importante del año, que –luego de la partida del Dakar- ha pasado a ser la carrera más importante del continente”.

Alimentación

“En relación a mi alimentación, trato de llevar siempre una dieta saludable. Cuento con el asesoramiento de la nutricionista de la Secretaría de Deportes, Ana Valverde, que me da una dieta que respeto. En relación a las prácticas con la moto, en la etapa que pasó, estuve entrenando enduro en las zonas de Ullúm, Rivadavia y Albardón, los que considero como los circuitos más importantes que tenemos en San Juan y ahora comienzo a hacer un entrenamiento más específico, tipo rally, con más kilómetros, donde empezaremos a transitar para Zonda, Agua Pinto, Maradona, que tienen pisos muy aptos para hacer rally. También está la idea de ir a Barreal por El Tontal y ensayar en lugares más específicos, como La Laja y Difunta Correa, donde hay arena y lugares similares a lo que nos espera en la carrera. Cuando salgo, lo suelo hacer acompañado por algún amigo, aunque la mayoría de las veces, por una cuestión de coordinar los tiempos y por las distancias que recorro, lo hago solo”.

Moto

“Voy a correr con mi moto, que es una Beta de 430 cc, con armado y preparación realizados íntegramente en San Juan, con equipo de la provincia, integrado por Raúl Becerra, Pedro López y Facundo Reyes en la suspensión. La asistencia estará a cargo del equipo MED, de Buenos Aires, con experiencia en el Dakar”.

Agradecimientos

“Quiero agradecer a todos quienes hacen posible mi participación. A todos mis sponsors, al Gobierno de San Juan, a través de Sergio Uñac, a la Secretaría de Deportes, con Jorge Chica a la cabeza, Daniel Molina, a mi familia, a los mecánicos, entrenadores, quienes hacen posible que podamos seguir adelante”, concluye Puchi.