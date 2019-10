Puigdemont: "Las condenas injustas e inhumanas no nos apartarán de nuestras convicciones"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex presidente catalán Carles Puigdemont llamó hoy a los catalanes a "hacer oír su voz", tras asegurar que las condenas "injustas e inhumanas" contra sus compañeros políticos y líderes sociales que lo acompañaron en el fallido proceso de secesión de 2017, no servirán para acabar con la aspiración de independencia de Cataluña. "No hay operación de propaganda que pueda tapar esta vergüenza", aseguró Puigdemont en una comparecencia desde Bruselas, en la delegación del gobierno catalán frente a la Unión Europea. "Las condenas injustas e inhumanas no nos apartarán de nuestras convicciones. Hoy queda más demostrado que nunca la necesidad de vivir en un país libre, donde haya una verdadera separación de poderes", añadió el dirigente secesionista, quien huyó de España hacia Bélgica hace casi dos años, cuando fue imputado junto a sus compañeros de gobierno. Puigdemont hizo su aparición pública sin aceptar preguntas horas después de que el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena, instructor de la causa que juzgó a los líderes secesionistas, haya pedido la reactivación de las órdenes internacionales y europeas de detención en su contra por sedición y malversación de caudales públicos. El "expresident" afirmó que "la sentencia confirma la vía de la represión" y la "venganza". "Han condenado a dos millones de personas", dijo Puigdemont. "Introducir una papeleta es la solución, y no el problema", subrayó uno de los máximos líderes de los secesionistas en referencia al referendo de autodeterminación catalán del 1 de octubre de 2017, que se celebró bajo prohibición judicial y represión de la policía. Puigdemont llamó a los independentistas a "no resignarse" y movilizarse ante "un statu quo que nos reprime". "Las elecciones del 10 de noviembre deben ser la respuesta", señaló. Puigdemont insiste en que para solucionar el conflicto catalán "no hay más vía que un referendo en el que digamos lo que queremos y cómo lo queremos". "Que sepan que no aceptamos su receta basada en represión y condenas", subrayó.