Pulga Rodríguez: dieron más detalles de su salud y la operación a la que deberá someterse

El accidente automovilístico del delantero Central Córdoba, Luis Miguel Rodríguez, pudo costarle la vida. Es necesario recordar que el “Pulga” salió despedido por el parabrisas de su camioneta, la que quedó estancada en un río seco al costado de una ruta de la provincia de Tucumán. El jugador de fútbol salió caminando a pedir ayuda, luego de sufrir fuertes golpes en su cabeza, rostro y tórax.

Debido a la situación en la que llegó Rodríguez al Hospital Padilla, los médicos debieron internarlo en terapia intensiva hasta poder trasladarlo a un centro privado. Jorge Valdecantos, director del nosocomio, explicó a Infobae: "Estamos más tranquilos. La última tomografía de cráneo que se le realizó estaba mejor. La de su cara estaba igual y requiere de una resolución quirúrgica que no es inmediata y puede ser diferida. La tomografía de tórax, que es lo que más nos preocupaba, está igual. No tiene ningún signo de complicación".

Luego, el especialista confirmó que el Pulga fue trasladado al sanatorio privado 9 de Julio de Tucumán por decisión de sus seres queridos. De este modo, Luis Miguel Rodríguez permanecerá en una sala de cuidados intensivo acompañado por su familia. Por otra parte, el cirujano informó: "Va a seguir internado. Ya pasamos las primeras 24 horas y tendremos que esperar 48 más para decir ‘ya está'".

La cirugía que deberá enfrentar el Pulga Rodríguez

A continuación, aclaró cómo continuará la recuperación del exjugador de Atlético Tucumán y Colón de Santa Fe: "Lo único que tiene que hacer es operarse la cara (tiene fracturas en sus pómulos), nada más. Tenemos que seguir con esta observación, pero por ahora no hay que tocar nada más. Tuvo una hemorragia mínima, nada preocupante. Un pequeño hematoma subdural laminar".

Sin embargo, una de las preocupaciones de la junta médica, fue el aire que quedó retenido en las vías aéreas de los pulmones: "Eso hay que controlarlo porque no debería haber aire allí. Esa pequeña ruptura no requiere de cirugía y se cicatriza sola. En la tomografía se vio igual; es decir que no empeoró, pero está igual. No se lo intervino porque se podía infectar ese espacio. Se llama mediastinitis y ahí ya hay un riesgo potencial que no queremos correr".