Pusineri analizará al plantel de Independiente antes de pedir refuerzos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El director técnico de Independiente, Lucas Pusineri, adelantó hoy que analizará el plantel durante la pretemporada antes de pedir refuerzos para encarar el primer semestre del año.



"Se invirtió mucha plata en mercados anteriores y no siempre el de afuera es mejor que el que está adentro. En principio, me gustaría contar con todos para poder saber con qué material cuento", adelantó Pusineri a cuatro días de su inicio oficial al frente del plantel del "Rojo".



Independiente comenzará la pretemporada el próximo jueves 2 de enero y allí Pusineri analizará el plantel que tiene a disposición para ver si necesita refuerzos.



En cuanto a la preparación, el flamante DT elogió el predio de Villa Domínico al calificarlo como "majestuoso" pero todavía no definió si realizarán todos los trabajos allí.



"Se puede pelear el campeonato porque si ganamos el pendiente (ante River) nos ponemos a seis. Queremos un equipo con identidad de juego y que la gente nos acompañe, pero dependerá de nosotros", expresó Pusinero en una entrevista con radio La Red.



Luego de dos años en Colombia, el ex volante tendrá su primera experiencia en el fútbol argentino y en un breve análisis deslizó que el "Rojo" tiene que un equipo "más contundente" y remarcó su preferencia por "los volantes que llegan a posición de gol".



En este sentido, Pusineri recordó el plantel que conquistó el último título local de Independiente en 2002 y subrayó que en ese equipo "cualquiera podía hacer goles".



"Tengo un sentido de pertenencia con Independiente, soy del riñón del club y sabía que nuestros caminos se iban a cruzar", cerró Pusineri sobre la oportunidad de dirigir al equipo que defendió como jugador en tres ciclos.