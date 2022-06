¿Qué dijo? La palabra de Lionel Scaloni tras los cinco goles de Messi

Sin lugar a dudas, lo que hizo Lionel Messi este fin de semana sonó con fuerza en todo el planeta. El astro de la Selección Argentina convirtió cinco tantos contra Estonia, demostrando que los años pasan para todos, pero aparentemente para él no tanto. Por ese motivo, el director técnico de la "Albiceleste", Lionel Scaloni, no pudo dejar de lado los elogios en la conferencia de prensa posterior al cruce en España.

“Es que ya no sé qué más decir. Es muy difícil. Es como hablar de Rafa Nadal, hay que dejar que hablen los periodistas... No te quedan palabras para describirlo por todo lo que genera. Es algo único, es un placer tenerlo en este grupo, es un placer entrenarlo y es un placer su comportamiento. Cómo se brinda por esta camiseta. No creo que sea sólo patrimonio de Argentina, es de todo el mundo. El día que no juegue más, lo vamos a extrañar. Ojalá que todos los disfruten”, partió diciendo el líder de la Scaloneta, en relación a Messi.

Al comienzo, Scaloni afirmó: “La verdad es que el primer tiempo no estábamos demasiado bien. Ellos estaban metidos atrás, no encontrábamos los espacios. El segundo tiempo mejoramos, hicimos algunos cambios posicionales y el partido de abrió. Fue diferente. Era la línea que creíamos, tienen una forma de jugar marcada con 5-3 o 5-4 y es difícil encontrar espacios. Con paciencia se encontró y el partido fue bastante completo”.

Messi enamora

“Un poco esa fue la idea, la de poder ver con la camiseta de la Selección a jugadores que juegan igual de bien. Estoy contento con la aportación de todos. Acá lo importante es el rendimiento y cómo se afronta cada partido. Teóricamente era un partido de los denominados ‘no complicados’ y lo afrontamos de la misma manera de siempre”, expuso también el entrenador de la Selección Argentina, muy tranquilo.

Después, Lionel Scaloni añadió sobre la Copa del Mundo: “Ahora empezará la cuenta regresiva para todas las selecciones. Estamos bien, pero al igual que otras selecciones. No hay más favorita ni menos favorita. Nosotros confiamos en nuestras posibilidades, pero creemos que hoy el fútbol está muy difícil y creerse que está todo hecho o que somos imbatibles, sería un error. Más en un Mundial, donde un partido malo te deja casi afuera. Lo importante es afrontar los partidos de la mejor manera. El fútbol tiene cosas ingratas a veces”.