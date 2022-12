¡Qué dolor! La madre del Papu Gómez reveló qué lesión tuvo en el Mundial

Papu Gómez se metió con la lista del Mundial de Qatar 2022 con mucho merecimiento, pero poco pudo jugar. Las buenas actuaciones que tuvo en la previa, ya sea en la Copa América, o durante los compromisos de las eliminatorias previas a la Copa del Mundo, el volante del Sevilla rindió de la mejor manera. Por ello, Lionel Scaloni se decidió por él para algunos momentos en el torneo que se consagraron.

No obstante, en Doha, el reconocido futbolista argentino fue titular en el debut ante Arabia Saudita. Después, estuvo en el once inicial ante Australia, por los octavos de final. Sin embargo a los 5 minutos del segundo tiempo, con el 1-0 parcial para Argentina, el DT lo sacó y en su lugar ingresó Lisandro Martínez. Todo por una dolencia física que tenía, la que parecía ser leve. Con el correr de los días, el Mundial terminó y no volvió a jugar.

Información de la madre del Papu Gómez

Cuando fue sustituido en su último encuentro, las cámaras vieron como personal del cuerpo médico le ponía hielo al Papu Gómez en uno de sus tobillos. Cuando finalizó el mismo, el propio futbolista habló con la prensa y dejó en claro que tenía una lesión. "Una lástima porque me doble el tobillo y no podía seguir. Prefería que entre alguien que pueda cumplir. Es un esguince, espero que en estos días se pueda solucionar", le dijo Alejandro a TyC Sports en ese momento.

Hace pocas horas, ya de regreso al país después de ganar la Copa del Mundo, la propia madre del futbolista indicó qué fue lo que le sucedió ante los Socceroos. "No pudo seguir jugando. Se rompió un ligamento del tobillo, fue terrible", resaltó Mónina Villaverde. "No lo tienen que operar porque fue superficial. Tiene para cuatro semanas o algo así, no sé bien porque no entiendo mucho", añadió después uno de los familiares del mediocampista.

"Por más que intentó, no llegó. Le hicieron de todo para que pudiera, pero no pudo llegar. Al principio, fue una tristeza enorme porque queríamos verlo jugar y él también quería, obviamente. Pero bueno, después dijo ‘Bueno, ya está, me conformo con estar acá y vivir todo esto’, apoyar desde donde podía a sus compañeros", sentenció luego Mónica, la mamá del Papu Gómez, en diálogo con La Mañana De CNN, programa que se emite por AM 950.