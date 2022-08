Qué es “The Merge” y por qué revolucionará el mundo de las criptomonedas

El jueves 11 de agosto comenzó la conferencia gratuita de tres días denominada Ethereum Latam. Uno de los focos de esta jornada fue la emergencia del cambio de sistema de validación (Merge), que llegará en septiembre y se convertirá en el mayor motivo de adopción de la moneda virtual en estos últimos días, y que podría estar acompañado por un posible rebote de precios.

Lo que sucede es que las criptodivisas llevan varios meses en caída. Hay que remontarse a noviembre del 2021 para recordar los máximos alcanzados pero desde esa fecha hasta hoy hubo pérdidas de valor que en muchos casos llegaron a ser de más del 65%. Una de las más afectadas fue Ethereum, pero, ahora está recuperando terreno por esta iniciativa que revolucionará las criptomonedas en septiembre.

“The Merge” o “el Merge” es un cambio importantísimo en esta plataforma y, todo apunta a que en mediados de septiembre se dé un paso histórico que ha despertado el optimismo en esta criptodivisa. Con el “Merge” lo que se activará es el nuevo mecanismo de consenso por el cual se actualiza la cadena de bloques de Ethereum.

Hasta el día de hoy se ha usado el mismo mecanismo que se utiliza en bitcoin, llamado Proof of Work (Pow). A partir del “Merge”, se empezará a usar el Proof of Stake (Pos), que supone una consecuencia inmediata que revolucionará el mundo cripto ya que no se podrá minar Ethereum como se hacía hasta ahora a base de “rigs” con potentes tarjetas gráficas.

Es decir, habrá una transición de eras entre aquella en la que los mineros gastaban grandes cantidades de potencia informática para completar acertijos complejos hacia una una etapa donde la validación de transacciones por prueba de colaboración consistirá en un sistema de comprobación que se basa en una red de participantes que están dispuestos a “participar”, una parte de los tokens de Ether.

Este cambio de validación va a permitir el ahorro de consumo de gas y también promoverá la disminución de costos y la eficiencia por la disminución del impacto nocivo medioambiental que Ethereum le costaba al ecosistema. Además, va a agilizar la cantidad de transacciones que se podrán llevar a cabo: con el nuevo sistema pasarían a ser de 100 mil por segundo en vez de las escasas 15 actuales. Para contextualizarlas, serían muy superiores a las que realizan empresas como Visa que rondan el orden de 1.500 transacciones por segundo a nivel mundial o MercadoLibre que hace 100 interacciones en el mismo periodo de tiempo.