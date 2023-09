¿Qué le pasó? Martino habló de la lesión de Messi que preocupa a todos

Durante el encuentro entre el Inter de Miami frente a Toronto FC, Messi tuvo una inesperada salida en la primera mitad del partido y Martino se refirió a lo ocurrido. El cruce se desarrolló en el DRV PNK Stadium, el cual culminó con la victoria de “Las Garzas” por 4-0. De este modo, el equipo del “Tata” se acerca un poco más a los Playoffs de la Major League Soccer (MLS). Sin embargo, el suceso de “La Pulga” fue lo que se convirtió en el tema central de la conferencia de prensa dirigida por Gerardo.

Antes del retiro del número “10”, se sumó el cambio de Jordi Alba, dos situaciones de las cuales Gerardo Martino hizo referencia en la conferencia: "No. No era el plan, sí probablemente que no completaran el partido. No estaban todavía listos para el partido con Atlanta. Hicimos entrenamientos posteriores donde se manifestaron bien. Entendimos que estaban aptos, también ellos entendieron que estaban aptos para jugar. Y por lo que hablé con los dos, las molestias refieren a las molestias anteriores. No es algo nuevo ni más grande que lo que tuvieron".

Por otra parte, el entrenador del Inter de Miami no dudó en aclarar que ambos jugadores no participaran ante Orlando City en el cásico del Estado: "Son fatigas, no creo que haya lesión muscular. Vamos día a día. No hay ninguna chance que el domingo vayan a estar y hablo en función de la final de la semana que viene. No, y mucho menos con esto que fue reciente. Hay que ir día a día, ver el informe del médico, lo que nos van diciendo ellos, los seguiremos y pensaremos".

¿Qué dijo Martino sobre la lesión de Messi?

En cuanto a la lesión de Messi, Gerardo Martino expuso: "En principio, es una cicatriz de una lesión vieja que le molesta. En las imágenes con las que vino de la selección argentina (jugó ante Ecuador por Eliminatorias) no tenía lesión muscular. Nosotros lo preservamos por esa misma cicatriz y yo creo que sigue siendo lo mismo, pero lo estoy diciendo más por una conversación con él. Hay que esperar, quizás ser más cautos de lo que estoy diciendo y determinar en los próximos días cómo continuamos".

"Paró a tiempo porque justo antes me hizo una seña, que yo creí que era por él y era por Jordi Alba. Y justo viene una jugada ofensiva que él se mete de la izquierda hacia el centro y creo que ahí es donde le molestó esa famosa cicatriz que tiene. Lo vi elongar y enseguida me miró y evidentemente ese era el punto final. Iremos día a día. Sé que tenemos una final, pero de ninguna manera entrarán en la cancha si no están en condiciones de hacerlo", agregó el “Tata”.