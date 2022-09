La noticia afirmaba que el Gobierno nacional impulsaría un proyecto de ley contra los discursos del odio para ser votado en la Cámara y que apuntaba a penar de algún modo los mensajes de dirigentes políticos y de medios de comunicación que fomenten violencia.

Generó tal debate la posibilidad de una norma de este estilo que incluso luego de que llegara la rectificación de parte del Gobierno, el tema siguió candente incluso en las mesas de toda la Provincia.

En este contexto es que DIARIO HUARPE habló con cinco de los seis diputados nacionales que representan a San Juan (Graciela Caselles no respondió a los incesantes llamados) y así tener más detalles de lo que opinan sobre si es necesaria una norma que vaya en contra de esto y en caso de una respuesta positiva, cómo debería discutirse y qué sectores deberían intervenir.

Las opiniones son variadas, ya que legisladores oficialistas como José Luis Gioja, Walberto Allende y Fabiola Aubone consideraron que el foco hay que ponerlo en la autorregulación de los actores públicos. Pero también observaron que es necesario el debate en el ámbito que sea para darle un fin a la escalada de violencia que tuvo como punto crítico el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández.

En tanto, que los diputados que son parte de la oposición, Marcelo Orrego y Susana Laciar, observan que el impulso de una ley de estas características de parte del oficialismo tiene como fin absoluto ir contra la libertad de prensa y expresión, poniendo el foco en el otro.

José Luis Gioja / Diputado por San Juan del FdT

“No hay debate planteado en nuestro país, pero si se hiciera no sería el único, ya que tenemos un antecedente en Alemania en pleno gobierno de Angela Merkel cuándo impulsó la discusión sobre que debería restringirse el discurso del odio y excluirlo del derecho a libertad de expresión por el daño que genera socialmente. Pero más allá de esto, si considero que todos los que tenemos responsabilidad pública y la posibilidad de expresarnos públicamente, debemos discutir cómo lo hacemos. Lo digo en general y no mediante una ley contra estos mensajes, ya que tenemos que discutirlo internamente en los partidos políticos.

Walberto Allende / Diputado por San Juan del FdT

“Desconozco la posibilidad de un proyecto de estas características, porque nunca lo vi, pero si me parece que si sale algo así debería ser muy consensuado con todos los sectores, incluidos los religiosos. Pero creo que antes de esto, la política debe hacerse una autocrítica por la falta de tolerancia que reina, ya que somos responsables de llevarlo a una situación límite y el ataque a Cristina nos interpela. De igual modo, considero que no sé si baste con una ley para frenar estos mensajes, pero sin que se convierta en una mordaza y que se expresen en el ámbito de libertad y democracia.

Fabiola Aubone / Diputada por San Juan del FdT

“El proyecto solo lo escuché en los medios, no existe nada al respecto en el debate legislativo, por lo tanto, no tengo mucho que decir. Si me preguntas mi opinión, me gustaría que se lleve adelante un debate en el recinto amplio, sin partidismos ni personalismos, ya que es notorio que existen mensajes de parte de algunos comunicadores o medios de comunicación que generan un clima enrarecido, además que en entornos virtuales como las redes todos estamos expuestos a insultos gravísimos que sufren nuestras familias y que no sabemos en qué momento comienzan a hacerlo personalmente. El debate debería darse, pero necesitamos salir de personalismos, ya que el sábado vimos que la mitad de la Cámara no fue a la sesión de repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta”.

Marcelo Orrego / Diputado por San Juan de JxC

“No existe ningún proyecto ingresado a la Cámara sobre los discursos del odio, pero definitivamente el kirchnerismo utiliza estos artilugios para distraer el debate de fondo con el propósito de cargar a la justicia, a los medios y la oposición como culpables. Consideramos que si se avanza, se incumplirá con la libertad de expresión, que es un derecho consagrado en la Constitución Nacional y sin discusión a nivel global. Por eso que estoy totalmente en contra de avanzar en este sentido por los peligros que genera. Dicho esto, debo aclarar que estoy totalmente en contra de mensajes de este estilo”.

Susana Laciar / Diputado por San Juan de JxC

“El esbozo del proyecto, que tuvo su origen en la secretaría de Victoria Donda, es lisa y llanamente una un acto de censura que atenta contra los derechos constitucionales y convenios internacionales. La libertad de expresión es uno de los derechos de mayor relevancia para el orden social y la subsistencia de los Estados democráticos. No voy a realizar consideraciones subjetivas, porque estoy convencida de que el tema no lo merece. El fundamentalismo político reinante en el sector oficialista es lo más antidemocrático que existe. No merece mayores consideraciones que las vertidas de mi parte".