Qué pasará con el feriado del 17 de agosto

Este año el día 17 de agosto, aniversario de la muerte del General San Martín cae en día sábado y esto trajo consigo una serie de cambios en las actividades de esta jornada ya que se decidió que el lunes 19 de agosto fue declarado como "Día no laborable con fines turísticos".

Esta declaración implica que se trata de una especie de feriado optativo. En el caso de las empresas privadas, los propietarios podrán determinar si desean trabajar o no, en caso de que decidan que si trabajarán, los empleadores no estarán obligados a pagar doble el día ya que, en realidad, no se trata de un feriado.

En el caso del Estado sanjuanino, aún no se confirma si el lunes 19 de agosto trabajarán o no las reparticiones del Estado. En el anterior día no laborable tras el feriado por el 9 de Julio, la provincia resolvió darle el día de descanso a sus trabajadores. En el caso de este día no laborable, aún no se ha comunicado cuáles serán las acciones a seguir.

Además de este día no laborable, este mes tendrá otras dos jornadas no laborables optativos pero aplicable a la comunidad islámica. El 11 se conmemora la Fiesta del Sacrificio, a esto se suma el 31 cuando se celebra su nuevo año.