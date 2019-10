Qué ves cuando me ves

Los finales de temporada de “Fear the Walking Dead” por AMC y de “Proyecto Libro Azul” por History, y los estrenos de un documental por HBO, un thriller psicológico por Netflix y una serie de comedia con Tracy Morgan por TNT Series, son las novedades de las diferentes pantallas. =========================== La quinta temporada de “Fear the Walking Dead” llega a su fin El final de la quinta temporada de “Fear the Walking Dead”, serie postapocalíptica spin-off de la exitosa “The Walking Dead”, que sigue a un grupo de sobrevivientes de un cataclismo zombie, podrá verse el próximo lunes a las 23 a través de la señal AMC. En el último episodio de la temporada, titulado “Fin del camino”, Morgan (Lennie James) lidera a su grupo en un último intento por establecer un asentamiento seguro alejado de sus enemigos. =========================== “Proyecto Libro Azul” termina su primera temporada El final de la primera temporada de la serie de ficción histórica “Proyecto Libro Azul”, inspirada en un proyecto real y secreto de la fuerza aérea estadounidense para investigar ovnis, se emitirá el lunes que viene a las 21 por History Channel. Protagonizada por Aiden Gillen (“Game of Thrones”, “Peaky Blinders”), la primera entrega de la serie finaliza con un serie de ovnis que sobrevuela la ciudad de Washington D.C. causando pánico entre sus habitantes. =========================== “Desenmascarando a Jihadi John: anatomía de un terrorista”, nuevo documental de HBO El documental “Desenmascarando a Jihadi John: anatomía de un terrorista”, que relata los orígenes londinenses de quien se convertiría en un extremista islámico de ISIS que transmitió la decapitación de rehenes occidentales a través de internet, estrenará el martes a las 22 por la señal premium HBO. Dirigido por Anthony Wonke, el documental retrata la historia de Mohammed Emwazi, que pasó de ser un estudiante de primaria en Londres en la década de 1990 al brutal terrorista conocido como “Jihadi John”, y destaca las fallas operativas de los funcionarios antiterroristas que permitieron que avanzara en su camino. =========================== Sam Worthington protagoniza “Fractura”, thriller psicológico de Netflix “Fractura”, cinta del género thriller psicológico protagonizada por el actor británico Sam Worthington (estrella de “Avatar”) y dirigida por Brad Anderson, estará disponible desde el viernes en el catálogo de Netflix. Ray y su esposa llevan a su hija al hospital luego de que se cayera y sufriera una fractura en el brazo, la mujer lleva a la chica a hacerse una resonancia magnética mientras él espera, pero pasan las horas y nunca regresan. =========================== Tracy Morgan es un ex convicto en la comedia “The Last O.G.” “The Last O.G.”, serie protagonizada por el comediante estadounidense Tracy Morgan sobre un ex convicto que ve cuánto ha cambiado el mundo mientras estuvo encarcelado durante 15 años, estrenará el viernes que viene a la medianoche por TNT Series. Tray es liberado por buena conducta y, a su salida, descubre que es padre de dos gemelas, que su ex pareja ahora está casada con un hombre blanco exitoso y adinerado y que su barrio natal en el distrito neoyorquino de Brooklyn pasó por un proceso de gentrificación que lo hace irreconocible.