Qué ves cuando me ves

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una nueva serie basada en la trilogía de novelas “La materia oscura” por HBO, la segunda temporada de la comedia negra “The End of the F***ing World” por Netflix y una serie documental sobre fronteras emblemáticas en el aniversario de la caída del muro de Berlín por Discovery, son las novedades de las diferentes pantallas.







===============================







Llega la serie de fantasía “His Dark Materials” a HBO







La primera temporada de “His Dark Materials”, serie que adapta la popular trilogía de novelas de Philip Pullman conocida en español como “La materia oscura”, estrenará el próximo lunes a través de la señal premium HBO.



Protagonizada por Dafne Keen (“Logan”) como la jovencita Lyra Bellacqua, y con figuras de la talla de James McAvoy y Lin-Manuel Miranda en el elenco, la serie sigue las aventuras de una chica a través de diferentes mundos paralelos repletos de seres extraordinarios y peligrosos secretos.







===============================







Vuelve la serie británica “The End of the F***ing World”







La segunda temporada de “The End of the F***ing World”, serie de comedia negra que sigue a un adolescente con tendencias psicópatas y a una chica rebelde en una suerte de fatídica “road movie”, estará disponible desde el martes que viene en la plataforma de Netflix.



Basada en la novela gráfica de Charles Forsman y compuesta de ocho episodios, la serie retomará la trama dos años después de la primera temporada con Allysa (Jessica Barden) enfrentando las consecuencias de los sucesos anteriores.







===============================







Discovery presenta “Muros”, una exploración de las fronteras y murallas más emblemáticas







En el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín la señal Discovery Channel presenta el sábado próximo a las 22.50 “Muros”, serie documental que se propone relatar las historias detrás de diferentes fronteras y murallas emblemáticas del mundo.



Filmada con tecnología 4K, cada episodio se adentrará en la historia de un muro o frontera diferente y contará con la narración de periodistas argentinos como Nelson Castro, María Julia Oliván, María Laura Santillán, Daniel Malnatti y Diego Leuco