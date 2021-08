Quedó programada la 10° fecha del fútbol local

Tras la reanudación del Torneo Oficial de la Liga Sanjuanina de Fútbol el fin de semana, dónde se vio a los estadios como hacía mucho no se veían, con un buen marco de público dentro de lo permitido, en la noche del lunes se programó la 10° fecha que tendrá partidos para el sábado, domingo y lunes.

La 9° fecha finalizó el lunes con el empate entre San Martín y Colón 1 a 1, y ese resultado le permitió a Atlético de la Juventud Alianza estirar diferencias en la cima de las posiciones, ya que el Lechuzo ganó su encuentro el día sábado ante Rivadavia 2 a 1 en medio de un viento zonda terrible.

ASÍ SE JUGARÁ LA FECHA 10

Sábado 28 de agosto - 16.30 hs

Del Bono vs Peñarol

Villa Obrera vs Trinidad

Rivadavia vs Aberastain

Colon Junior vs 9 de Julio

San Lorenzo vs Marquesado

Domingo 29 de agosto - 16.30 hs

Alianza vs Carpintería

Árbol Verde vs San Martín

Juventud Unida vs Atenas

Lunes 30 de agosto - 16.30 hs

Unión vs Desamparados