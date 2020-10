Quejas de sanjuaninos por demoras del 107 en consultas por coronavirus

“A usted lo van a ir a hisopar a su casa o lo van a citar en algún lugar cercano a su domicilio”, cuenta Javier –se resguarda el apellido por temor a represalias- que le dijeron el miércoles 7 de octubre desde el 107.

Javier es contacto estrecho de un caso de coronavirus, su novia, por lo que desde Salud Pública lo consideran de forma directa como un caso positivo debido a que conviven y por protocolo debía aislarse en su domicilio. No obstante, prefirió llamar al 107 cuando comenzó con febrícula, dolor de cabeza y cansancio corporal. Buscaban que le hicieran la PCR para que Salud comenzara a realizar la trazabilidad debido a que sus contactos estrechos no eran los mismos que los de su novia, pero esto no pasó.

Llegó el sábado 10 de octubre y volvió a llamar. Asegura que desde la línea de emergencias le dijeron que vaya al centro de salud Alfonso Barassi de Capital para que le hagan la PCR. Fue hasta ahí y le informaron que esos estudios sólo los hacen de lunes a viernes así que lo mandaron al Monseñor Báez Laspiur de Chimbas donde obtuvo la misma respuesta. Aunque le añadieron otro dato, sólo se lo hacían a quienes iban con síntomas graves.

“De acá a que me hisopen ya se me va ir el virus y a mis contactos estrechos ni los van a rastrear para ver si los contagié. Yo soy responsable así que me aislé, pero hay personas que no se van a aislar y van a seguir contagiando”, dice Javier debido a que ya pasó más de una semana desde que tuvo los primeros síntomas.

El reclamo de Javier contra el 107 es sólo uno de los que se pueden observar de los sanjuaninos que utilizan principalmente las redes sociales para exponer las situaciones, tratar de viralizarlas y, de esa forma, ver si obtienen alguna respuesta.

Entre las sanjuaninas que decidieron exponer su situación en Facebook está Rocío cuyo papá de 52 años falleció con coronavirus.

“Daniel Chirino murió por coronavirus después de que nos cansáramos de llamar al 107 reiteradamente donde nos decían que no había camas disponibles. Lo fueron a buscar cuando ya no podía ni respirar, cuando desconectaron a otra persona para darle un lugar para internarlo. Ese mismo 9 de octubre fuimos a verlo y nos dijeron que tuvo un progreso y luego de tres horas falleció”, escribió la joven.

En su publicación, Rocío también apunta contra Salud Pública: "Luego de 14 días no te quieren hacer un hisopado para poder ir a enterrar tu padre, te dicen que si estás bien ya podes salir, te dan un cuerpo que no podes ni siquiera identificar, te dan un acta de defunción que dice Covid-19 y no hay un reporte diario”, agrega en el texto que obtuvo más de 600 reacciones, 200 comentarios y 500 compartidos.

El mensaje que Rocío publicó en Facebook. Foto: gentileza.

Otra de las personas que dio su testimonio es Cecilia que vive en el barrio Conjunto 12 donde asegura que un vecino tiene coronavirus. Lo que le preocupa a ella y a los demás habitantes del complejo habitacional es que el hijo de este hombre estuvo jugando con los niños de la zona.

Fue el viernes 9 de octubre cuando se enteraron del positivo así que ese día comenzaron a llamar al 107 para que hisoparan a los contactos estrechos. “Nos atienden y nos dicen que van a venir, pero todavía no vinieron”, comenta.

Estos son sólo algunos de los reclamos contra el 107 que se extienden en redes sociales y, muchos de ellos, aún siguen sin respuesta. Son principalmente quejas debido a que desde la línea de Emergencias les dicen que van a ir hasta sus domicilios a realizarles el hisopado, transcurren los días y esto no ocurre.

La respuesta del 107

Tras los reclamos de sanjuaninos al 107 por las respuestas que recibían cuando llamaban aquellas personas que eran sospechosas de coronavirus, la línea de emergencias aclaró el tema.

Las principales quejas eran porque desde el 107 les decían que iban a ir a hisopar a estas personas con síntomas de Covid-19 y esto no ocurría. No obstante, el director del servicio, Juan Valiente, aclaró en diálogo con DIARIO HUARPE que ellos no realizan PCR.

“Nosotros desde el 107 no hacemos hisopados ni test rápidos”, aclaró.

Actualmente les llegan cerca de 300 llamadas diarias referidas al coronavirus y otras 150 o 160 de otras patologías. Antes del brote de Caucete recibían unas 20 sobre Covid-19. Después del brote las consultas promediaron las 200 y hace al menos 10 días reciben unas 300 diarias.

Valiente explicó que cada vez que ingresa un llamado, se le toma el motivo por el cual recurre al servicio y, si es por coronavirus, realizan un triage telefónico para luego clasificar ese caso ese en leve, moderado o severo.

Los asintomáticos que llaman porque estuvieron en contacto con alguien que dio positivo son incluidos en la categoría de leves. En ella también ingresan los que tienen síntomas de baja gravedad como tos o fiebre.

“Se los asume como sospechoso de Covid, se los pone en la categoría de leves, se los carga en una planilla que va directamente a Epidemiología del Ministerio de Salud y desde Salud las contactan para programar el hisopado, pero no es una tarea del 107”, explicó Valiente.

En cambio, si ingresan en la categoría de moderados o en la de severos realizan una consulta domiciliaria y, si el caso lo amerita, el traslado hacia centros de salud u hospitales.

A los moderados los pueden trasladar a un hospital de segundo nivel entre los que están el de Albardón, Caucete, Pocito y Media Agua o también al sector Clínica Médica del área Covid del Marcial Quiroga o el Rawson. Si son severos van a las áreas Críticas de los dos principales hospitales públicos de la provincia.

Con respecto a las quejas de los sanjuaninos por el servicio del 107, Valiente aseguró que “los leves y los asintomáticos son los que están insatisfechos por el sentido de que quieren que el 107 los vaya a hisopar o les haga el test”, aclaró.

Además, reiteró que esas personas asintomáticas y aquellas con síntomas leves deben quedarse en sus domicilios debido a que ellos se encargan de enviarles los datos a Epidemiología y esta área es la que se encarga de contactarlos.