¿Quién es? El argentino que es buscado por tres equipos de la Fórmula 1

Sin lugar a dudas, los amantes del automovilismo están pendientes de lo que puede pasar en Fórmula 1. Y es que un joven corredor argentino está en la mira de tres equipos profesionales de la Máxima. En dos semanas, se definiría su futuro. Se trata de Franco Colapinto, el piloto de 19 años que terminó una gran primera temporada en la Fórmula 3. Dos de sus agentes, el inglés Jamie Campbell y la española María Catarineu, están en Argentina con él.

En entrevista con Infobae, Colapinto reconoció: "Estaré en Fórmula 3. Con mucha felicidad después de tanto tiempo, de un año positivo en la Fórmula 3, como rookie (debutante). Contento de haberme traído a María y Jamie, que tanto querían conocer a Argentina. Trabajando con muchas personas, haciendo entrevistas. Es lindo pasar un tiempo en mi país y después me volveré a Europa".

"Con muchas expectativas. Tenemos buenas opciones para tener un buen año y ojalá así sea. Falta mucho por hacer, trabajar y confirmar. Mejoré la capacidad de ser más consistente, entender mejor las situaciones y no tomar tantos riesgos. Seguí siendo competitivo así que hay que seguir trabajando en eso y siendo consistente que es la clave para tener buenos resultados en todas las carreras y aprovechar lo que más se pueda el auto", señaló Franco.

A nada de subirse a un Fórmula 1

Teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo a su temprana edad y la chance de correr con los mejores del mundo, el piloto argentino advirtió: "Lo vivo con mucho agradecimiento a la vida, a la gente que me ayudó. No lo vivo como una presión si no como una cosa hermosa que me está pasando. La suerte de ser yo el que está viviendo todo esto y es un privilegio que me dio la vida y aprovecharlo al máximo".

"Obviamente, son pilotos de carne y hueso como nosotros. Seguramente tienen muchísima experiencia y son pilotos excepcionales que los vi desde que era chiquito y todos soñamos con poder estar en su posición, tener la suerte que tuvieron de poder correr en la F1 y de haber tenido tantos buenos resultados en sus inicios", sentenció Franco Colapinto, corredor argentino que seguramente dará mucho más para hablar.