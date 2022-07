¿Quién es? El periodista que podría candidatearse para Presidente de Boca Juniors

Más allá que Jorge Amor Ameal es el Presidente de Boca Juniors, otro nombre suena con fuerza ahora. El mencionado ganó con Juan Román Riquelme a su lado, siendo este uno de los más grandes ídolos del club. Sin embargo, en las últimas horas, Toti Pasman disparó contra JR10 y dejó más frases interesantes. Incluso, no descartó su candidatura para el 2023 como nuevo mandatario de la entidad de La Ribera.

En radio La Red, Pasman indicó: “Ojo, que con esa banderita no hayan iniciado mi carrera política. Porque ayer llegué a la Bombonera y me decían ‘Vamos, Toti’, ‘Aguante, Toti, te bancamos’". Eso, tras un cartel que lapidaba a Toti en las inmediaciones del estadio Xeneize. “Así que ojo, que con esas dos banderitas mala leche que mandaron a poner en la puerta de La Bombonera, no arranque mi carrera política en Boca”, añadió el periodista.

“Después de las dos banderas mala leche que pusieron en la puerta de La Bombonera, ni una puteada, ni un insulto ni una mala cara. Entré como siempre y la mejor onda con la gente. Sí. No ahora porque mi ocupación es el periodismo y yo necesito laburar, no puedo vivir de Boca. Si voy, voy ad honorem, para hacer las cosas bien en Boca, no voy como Bermúdez a cobrar un sueldo de 3 millones y uno de uno y medio para mi hijo”, destacó Toti.

¿Se presentará en las elecciones de Boca?

Por otra parte, resumió: “No ahora, pero quizá más adelante. Yo tengo una condición que no tiene el presidente: yo soy hincha de Boca y él no, él es de Tigre. Ahora no puedo porque necesito laburar, pero por ahí más adelante puedo. Yo si voy, voy ad honorem, no a sacarle plata a Boca, porque así concibo la dirigencia deportiva. Lo primero que quiero decir es que si a mí me pasa algo en la cancha de Boca, la responsabilidad es exclusivamente de Juan Román Riquelme, si un tarado me agrede, el responsable es el vicepresidente de Boca, y voy a explicar por qué...".

"Yo me lo encontré hace un mes y cuando me vio dijo: ‘ah, ¿los contras también vienen a la cancha?’. ¡Con una bronca! Le molestaba que yo estuviera en lo que para él es el patio de su casa, porque soy crítico de su gestión. Y menos de un mes después aparecen estas banderas y una está en la puerta de la Bombonera, y no cualquiera llega a la puerta de La Bombonera. Si ponen banderas a 20 cuadras, es un loquito, es un tonto. Pero si la ponen en la puerta de La Bombonera está claro que esto tiene la complicidad de alguien del club”, cerró Toti Pasman.

Toti Pasman.