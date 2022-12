¿Quién es? La joya brasileña de 16 años que puede jugar para la Selección Argentina

Tras el título de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, las buenas noticias no dejaron de aparecer. Con la vista puesta en la próxima edición que se dará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026, la "Albiceleste" tiene el deseo de encontrar más futbolistas que puedan ser opciones para vestir la camiseta. Entre las promesas que ya se han viralizado, Felipe Rodríguez-Gentile comenzó a tomar fuerza.

La joven estrella de 16 años está en la categoría Sub-18 del Preston North End de la segunda división de Inglaterra. Si bien nació en Brasil, sus padres son argentinos y podría vestir la celeste y blanca. El talentoso delantero compartió una historia de Instagram con dos banderas de Argentina y de inmediato se paralizaron los corazones nacionales, ya que podría sumarse una nueva promesa mundial al combinado argentino.

Publicidad

De hecho, algunos fanáticos le solicitaron que "traiga la cuarta estrella" en referencia a la Copa del Mundo de 2026. Apodado Felipinho, tiene unas enormes cualidades ofensivas y en la última victoria de su equipo por 6-1 ante el Rotherdam United, en la Youth FA Cup, convirtió cinco tantos. Con 18 goles en los últimos 10 encuentros, desde Argentina ya lo observan para un futuro no tan lejano.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

¿Felipinho en la Selección Argentina?

De hecho, el entrenador del primer plantel del Preston North End, Ryan Lowe, ya dejó en claro que tienen decidido promoverlo en cuanto se pueda. "Queremos tenerlo en el equipo. Vendrá y entrenará con nosotros en algún entrenamiento muy pronto, cuando termine la escuela. Es una locura, ¿verdad? Es un talento fantástico y tenemos que seguirlo de cerca, y lo estamos haciendo, por supuesto", le dijo a Lancs Live.

"Una vez más, no podemos cegarnos ahora por él y tenemos que restarle un poco de presión, es chico todavía. Pero parece un jugador apasionante para nosotros", cerró. Felipinho es furor en las redes sociales y en los medios ingleses como The Sun y The Mirror, los que revelaron que Manchester United y Liverpool ya acercaron ojeadores para perseguir al diamante de 16 años que podría jugar para la Selección Argentina.