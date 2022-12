¿Quiénes son? Los dos DT argentinos que suenan para reemplazar a Tite en Brasil

En Brasil buscan entrenador para lo que viene, luego de la renuncia de Tite en el Mundial de Qatar 2022. Según el diario francés L’Equipe, el galo Zinedine Zidane es quien pica en punta, ya que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) sueña con un entrenador extranjero. El medio carioca Lance resaltó al crack de Francia como posible reemplazante. "La CBF considera a Zidane en la Selección", expuso el sitio indicado.

Si bien el exentrenador del Real Madrid aparece en el radar, no es el único no brasileño en una extensa lista de nombres. De hecho, figuran dos argentinos. Marcelo Gallardo, el primero y más potente. "El retrato elaborado por la CBF es un entrenador extranjero, libre y con un currículum muy completo. Marcelo Gallardo (46), Thomas Tuchel (49), Mauricio Pochettino (50), Roberto Martínez (49) o Rafael Benítez (62) cumplen estas condiciones. También circuló el nombre de Carlo Ancelotti (63). Pero el técnico del Real Madrid admitió no querer dejar su club antes de que finalice su contrato (junio de 2024)", sentenció el artículo de L’Equipe.

Publicidad

Así se despidió Tite de Brasil

"Derrota dolorosa, sin embargo, estoy en paz conmigo mismo. Fin del ciclo", comunicó el entrenador de 61 años en el Estadio Ciudad de la Educación, luego de ser derrotados por 4-2 en los penales con Croacia. "Ya lo había puesto hace más de año y medio, no soy un tipo de dos palabras. No estaba jugando para ganar y luego haciendo drama para quedarme, cualquiera que me conozca lo sabe", agregó.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Después de dejar en claro que no continuaría al mando de Brasil, tras ni siquiera haber llegado a semifinales, Tite también aprovechó para decir lo siguiente: "Es el quinto y decisivo penal. El jugador que tiene más calidad y mentalidad de cobrar tiene más presión. Creamos un volumen muy grande, con varias llegadas. Tal vez la precisión no fue suficiente, tal vez podría haber sido más".

"Compartimos alegría, compartimos tristeza. Nadie más que nosotros quería dar esa alegría. Lo estamos sintiendo, con nuestras familias, con nosotros mismos, y está surgiendo una hermosa generación. Se fortalece en la adversidad, en el crecimiento. Todos somos responsables. Perdí un título brasileño en las mismas circunstancias que ahora, el fútbol te permite tirar desviado, en el único tiro, y tu portero no hace atajadas durante el partido. Tengo mucho respeto", cerró el exDT de Brasil.