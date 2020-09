Quieren vender 2.400 empanadas para pagar la operación de César, el DJ del barrio Güemes

Llega un mensaje de WhatsApp: es una foto con un aviso, es un mosaico con cuatro fotos de empanadas, tiene un número de teléfono, una dirección, en letras grandes blancas dice “Empanadas solidarias”. Con fecha para el 27 de septiembre las venderán para la operación de César Esteban Castro.

César se va a dormir, tiene 41 años, trabaja en el cementerio de Rawson y es DJ en fiestas. Gracias a este último trabajo es conocido y querido por sus vecinos del Barrio Güemes, no hay fiesta que no recuerden ese espacio silencioso, pero que le da alma a la fiesta.

Es mayo del 2020, se siente cansado y piensa que es por el trabajo, pero sabe que su diabetes o su hipertensión pueden afectarlo. A la noche su cuerpo primero se entumece y comienza a convulsionar. Paola, su pareja, se asusta.

Comienzan a ir a diferentes profesionales, algunos le dicen que es sobredosis de insulina. Parece no haber certezas hasta que llegan a Daniel Lucato, médico neurólogo, que les informa que César tiene una malformación arteriovenosa en la parte izquierda del cerebro. En el resto del mundo la pandemia continúa, pero en ese instante el mundo que vienen construyendo César y Paola hace 11 años desde que se casaron, se cae.

El viernes 18, Pablo Barceló, el neurocirujano que lo operará, adelantó la intervención, este 30 de septiembre deben intervenirlo para evitar complicaciones futuras. Paola le contó a DIARIO HUARPE que la Obra Social Provincia le cubre 80% de la prótesis, la diferencia correrá por ellos, además durante la intervención necesitan un sellador dural que la obra social cubre en un 40%, también hay que contar los descartables y lo que será el postoperatorio. Sólo en los primeros dos ítems calcula que son más de $35.000.

El Barrio Güemes que los vio crecer

Hilda y Herminia son vecinas, sus hijos juegan de casa en casa. Sergio y César corren por el barrio Güemes, entre ellos se llaman primos a pesar de que lo único que los une es la coincidencia geográfica.

"Nos afianzamos más cuando él perdió a su mami, hace un par de años. Después perdí a mi vieja, luego a mi papá y no hace muchos años que él perdió a su papá, Lalo", cuenta Sergio con un tono más apagado.

Sergio trabaja como penitenciario y uno de sus hobbies era la música. "Ya no ejerzo", dice. Cuenta que fue operador de radio y recomendó a César cuando él no podía seguir porque sus horarios como penitenciario no se lo permitían.

"Nos hemos criado juntos y seguimos siendo amigos, hermanos a pesar de que nuestros viejos no están. La amistad nuestra, el cariño y el amor que seguimos teniendo el uno por el otro sigue latente", cuenta.

Casi 40 años después Sergio se entera por Paola que su amigo debe ser operado en una semana. Hay que juntar la mayor plata posible porque como está entre los grupos de riesgo, César no puede trabajar. A Sergio se le ocurre hacer 200 docenas de empanadas, si son más mucho mejor. La idea es venderlas este domingo 27, harán entregas, pero si pueden retirarlas por calle Doctor Ortega 907, oeste, entre Elizondo y Lemos, mejor así queda más dinero para la operación de César.

Quienes quieran ayudar a juntar fondos para la operación pueden encargar su docena al 2644860185. Después del 30 de septiembre, Sergio y César espera que en el Barrio Güemes las bandejas de César pongan música de nuevo.