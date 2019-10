Quilmes esperará hasta último momento al defensor Masuero

POR AGENCIA TÉLAM

El zaguero central Abel Masuero será evaluado hasta último momento para saber si puede actuar o no en el primer equipo de Quilmes, que este domingo visitará a Almagro, por la 10ma. fecha del torneo de la Primera Nacional de fútbol.



El ex defensor de Gimnasia La Plata se retiró con una molestia muscular en la zona intercostal en el compromiso del lunes pasado ante San Martín de Tucumán (1-4).



De esta manera, el DT Leonardo Lemos aguardará hasta el horario de comienzo del cotejo (18.00) para saber si puede incluirlo en el conjunto de arranque. En caso de que no llegue, su reemplazante será el pibe Tomás López.



El otro cambio que se perfila en el 'Cervecero' es el ingreso de Facundo Bruera por Martín Prost, para ganar referencia en el área rival.



Entonces, la probable formación de Quilmes nucleará a Marcos Ledesma; Raúl Lozano, Alan Alegre, López y Federico Alvarez; David Drocco, Alejandro Altuna y Gabriel Ramírez; Juan Imbert; Bruera y Leandro González.