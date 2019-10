Quimsa debutó con éxito contundente en Santiago del Estero

Quimsa debutó con un éxito contundente sobre Aguada de Uruguay, por 87 a 61, en partido correspondiente a la primera fecha de la zona B de la edición inaugural de la Básquetbol Champions League América (BCLA), certamen que reemplaza a la Liga de las Américas.



En el estadio Ciudad de Santiago del Estero, el conjunto local se impuso con la siguiente progresión: 24-16, 42-25, 67-44 y 87-61.



El escolta norteamericano Brandon Robinson anotó 18 tantos (1-4 en dobles, 4-7 en triples, 4-4 en libres), capturó 5 rebotes y repartió 2 asistencias para ser uno de los más destacados del equipo del DT Sebastián González.



El reserva Iván Gramajo (ex Ferro), por su lado, también aportó 13 puntos, 2 rebotes y 2 recuperos.



Mientras que el base Juan Brussino encestó 11 unidades y entregó 2 asistencias en 16 minutos, antes de irse lesionado en el pie derecho.



En el quinteto visitante se destacó el interno estadounidense Lee Roberts (ex San Martín de Corrientes), con un balance de 28 puntos y 7 rebotes.



El próximo viernes, desde las 19.30, Sesi Franca, de San Pablo, que contará con el concurso del escolta rionegrino Leonel Schattmann (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia), se topará con Aguada.



Ese mismo día pero desde las 21.30 y por la zona C, Instituto de Córdoba recibirá en el gimnasio Angel Sandrín a Flamengo de Brasil, que tiene en sus filas al base juninense Franco Balbi (ex Ferro).