Racing y los bombazos de Milito para anunciar su salida

Diego Milito confirmó que no seguirá como secretario técnico de Racing y, si bien se encargó de aclarar que no tiene “nada personal contra Víctor Blanco”, aseguró que no comparte “el modelo y las ideas del club y del presidente” y disparó contra “la viejas políticas de los años ‘90”.

"Seguramente a algunos les sonará fuerte pero no es así. No tengo nada personal contra de Víctor, a quien respeto y entiendo que deja todo por la institución. Simplemente elige un modelo diferente que yo no comparto, pero tiene la potestad como máxima autoridad de elegir las políticas y lineamientos hacia dónde quiere llevar el club. Y eso lo respeto a rajatabla ya que es un presidente elegido por los socios”, comenzó Milito.

El exdelantero de Racing había llegado al club en diciembre de 2017. Durante su gestión, la Academia dos títulos (una Superliga y un Trofeo de Campeones). Sin embargo, desde la semana pasada había comenzado a circular con fuerza la versión de su salida del club por roces constantes con la dirigencia, algo que se materializó cuando decidió bajarse de la delegación que viajó a Tucumán para enfrentarse con Atlético.

Asimismo, Milito agregó que el problema “no es de ahora”, aclaró que es falso que pidió “que echen a algunos dirigentes” y se lamentó por no haber podido persuadir a la dirigencia en “el camino de la profesionalización de un área fundamental como la deportiva”.

“Intenté convencer al presidente de romper con antiguas estructuras que están instaladas en el club desde hace mucho tiempo y dejar atrás viejas políticas de los años ‘90, las cuales padecí. Esas de las chicanas, las de desestabilización, operaciones que son autodestructivas e innecesarias para nuestro club. Yo pretendo otro club: el de la evolución, la tecnología, los equipos de trabajo, la buena comunicación y vinculación con el mundo. El del crecimiento en infraestructura, el de conformar equipos competitivos que peleen cosas importantes y que la inversión no sea considerada un gasto”, continuó.

Por último, Milito aseguró que decidió comunicar su decisión antes del partido contra Flamengo por la Copa Libertadores porque es “transparente” y no “especula con un resultado deportivo”, ya que su salida “está lejos de ser por uno, dos o tres resultados adversos”. Y remarcó: “Siempre que estén dadas las condiciones, estaré para ayudar a Racing porque ese fue mi deseo y mi propósito a la hora de volver”.