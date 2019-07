Raúl Rizzo: "Si Macri gana, habrá una guerra civil"

"Hay miles y miles de personas que ya comen una vez por día. Lo mismo sus hijos. Los comedores no dan abasto. ¿Qué va a pasar cuando los pobres no tengan para comprarles insumos básicos a sus hijos? Estallan, y ya les importa muy poco lo que va a pasar con ellos" comenzó diciendo el actor en Crónica.

Y continuó: "Yo tengo mucho temor de que eso ocurra. Es una advertencia, más que una certeza. Si, como dice Macri, va a acelerar el plan, va a seguir generando más malestar, endeudamiento y pobreza, esto explota. Eso lo opina cualquier ciudadano de a pie".

Un ferviente crítico del Gobierno y propenso a este tipo de declaraciones, Rizzo ha protagonizado distintos cruces donde terminó siendo criticado por sus exabruptos. Tal vez uno de los más recordados se dio en enero de 2017, cuando en una entrevista radial que la diputada Elisa Carrió "tendría que tener una atención psiquiátrica y además habría que investigar sus relaciones con la CIA".

En tanto, en junio de 2018 protagonizó un tenso cruce con el también diputado nacional de Cambiemos, Fernando Iglesias, a quien llamó "cínico" luego de discrepar con él en una serie de cifras respecto de la situación económica.

"¡Estás mintiendo con las cifras! —lanzó Rizzo—. Estás mintiendo con las cifras de inversiones y ahora. Te caracterizás por el cinismo, te he visto en varios programas. Sos un cínico. A partir de tu cinismo es como te manejás", le dijo a Iglesias. Luego de que este último le preguntara si no era el quien "dejaba hablar", Rizzo le retrucó: "A los cínicos no los dejo hablar".

Fuente: Infobae