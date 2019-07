Flor de la V discutió con Pampita y Flor Peña: "Siento un halo de discriminación"

Con sólo dos parejas a lo largo de la noche de ShowMatch, el programa de ayer se vio cargado de tensión. La polémica se encendió por la discusión que mantuvieron Flor de la V y su pareja, Gabo Usandivaras, con Carolina Pampita Ardohain y Flor Peña. Discusión que se extendió a lo largo de más de la mitad del programa.

Flor de la V y Usandivaras ingresaron al estudio para presentar su coreografía basada en los temas "Locomía", de Locomía; "Vogue", de Madonna; y "100% pure love", de Crystal Waters. "El que esté por salir del closet mire este programa porque va a decir 'soy gay'. Si no sabía cómo decírselo a sus padres esta es la noche. Sí, me encanta la libertad, viva el amor", aseguró la participante y le dio comienzo a la coreografía.

Después de la devolución de Ángel de Brito llegó el turno de Pampita. La modelo manifestó su disconformidad porque "faltó el rol de Gabo de machote". El bailarín le dijo que no era eso lo que quería mostrar y que justamente en ningún momento se intentó mostrar ese papel.

"Siento que se repite un poco el registro de Gabo y a Flor le hace falta un compañero para darle la posibilidad de esa pareja sexual. Necesito que tenga el rol de macho para que ella sea la mina diosa y bomba. Quiero que me transmita que hay fuego con el compañero. Acá el registro fue parecido, entonces me falta ese rol. De todas maneras estuvieron bien", señaló Pampita, y calificó con un seis.

Pero la discusión no terminó ahí. La tensión fue en aumento con la devolución de Flor Peña: "Son tan llamativos y le dan mucha bola a cómo se ve todo. La verdad que hoy hicieron una gran puesta. Lo que me pasa a veces con ustedes es que es tan grandiosa la puesta que hacen que me falte un poco más de baile. Es una crítica constructiva. Lo que hicieron fue hermoso y tuvieron muchos momentos interesantes y entiendo lo que dice Gabo y también lo que dice Pampita, que por lo menos estaría bueno… No estuvo mal que haya sido así porque esa fue la elección, pero los quiero ver bailar más".

Flor de la V le respondió: "Yo bailo un montón (en la coreografía) y me costó muchísimo aprenderlo. Pero siento que nunca es suficiente para nosotros. Yo no soy bailarina y siempre tienen para decir algún detalle. Siempre como que no les alcanza, y si esperaban verme como Paloma Herrera están muertas porque no soy bailarina".

"Para mí a veces Gabo se pone en tu mismo rol y te sumaría mucho que esté como tu macho al lado. No en este ritmo, digo en general. Repite mucho Gabo su registro que a mí me encanta que lo impone y todo pero te sumaría mucho más", le respondió Pampita.

“No veo una pareja erótica. No veo esa cosa que me genere 'wow'. Pero no por la sexualidad de cada uno: la puesta está dividida. Gabo tiene su rol y vos el tuyo, ninguno es el protagonista de la pareja porque está puesto así para que cada uno tenga el momento de lucirse y a Flor, que es la estrella a pesar de que Gabo es un gran bailarín, no la veo empoderada en su rol porque está muy dividido en los dos", indicó Pampita.

"Nosotros pensamos en forma horizontal. Siento que me gusta estar a la par de ellos (en relación a Gabo y los otros bailarines que la acompañaron en la coreografía), aunque no lo estoy porque no soy bailarina. A mí me costó muchísimo esto y quizás no pueda dar más", reflexionó la conductora.

Polino le puso un cinco, pidió el BAR "para sumar confusión" y sostuvo: "Si estamos pidiendo igualdad y tolerancia, hay que aceptar también al que no le gusta. Este baile me pareció sumamente erótico y transgresor, me pareció divino, me gustó muchísimo pero hay que ser más permeable a la opinión del otro".

Una vez que los participantes se retiraron, Flor Peña volvió a tomar la palabra y dejó un mensaje: "Somos respetuosos y me parece que es importante que los participantes también lo sean. Me parece injusto que nos pongan en un lugar como que… Podemos tener una visión subjetiva, somos personas subjetivas y tenemos una mirada subjetiva pero absolutamente a favor. No quiero que pase como que tenemos algo en contra de una pareja pero de acá en adelante queremos poder dar una devolución sin que haya tanto enojo".