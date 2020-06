Raúl y su compromiso porque el diario llegue a todos

“Yo asumí como compromiso que el diario debe salir como sea”, con esta frase Raúl Nievas resumió en qué consiste su trabajo al frente de la planta de impresión.

Nievas tiene 57 años y hace 22 que trabaja para la imprenta familiar. “En el 2005 comenzamos con los números cero del diario y desde entonces no paramos de crecer”, aseguró Nievas.

El hombre recuerda que en los primeros tiempos trabajaban desde la mañana del día anterior para imprimir las páginas color. Se imprimían, guillotinaban y mandaban a mesones en donde un equipo de 30 empleados se encargaba del armado.

Nievas recuerda que en el año 2007 hubo un gran hito en la historia del HUARPE ya que se incorporó la primera rotativa. Esto aceleró los tiempos y permitió trabajar con las noticias de las últimas horas del día anterior.

Igualmente, aún quedaba una etapa del proceso que se hacía de manera artesanal. Es que el armado de la página se hacía de manera manual en láminas de poliéster desde donde se transfería la información que luego se integraba al proceso de impresión.

Con el tiempo esto también cambio y se pasó al armado de las chapas de impresión con tecnología láser. Esto acortó notablemente los tiempos ya que el proceso de armado de chapas en poliéster llevaba unas 3 o 4 horas pero con el grabado láser esto se puede hacer en unos 40 minutos.

Esto permite que la impresión pueda comenzar horas antes para poder hacer la distribución de los ejemplares desde la madrugada.

“La incorporación de tecnología ayuda a crecer no sólo a la empresa, sino a nosotros como empleados que vamos aprendiendo nuevas cosas y mejorando el proceso”, aseguró Nievas quien agregó que a diario son 8 los trabajadores que se encargan de hacer el diario cada día.

Nievas explicó que durante estos años de trabajo han surgido muchos inconvenientes técnicos o mecánicos que hicieron peligrar la impresión.

“Recuerdo que una noche, era martes o miércoles, se rompió un brazo de una de las máquinas. Teníamos que hacer el diario, pero si sacábamos la pieza para arreglarla nos íbamos a demorar un día entero en el tornero. Por eso me puse a mirar cómo podía arreglarla, la até con alambre y esperamos que pudiera trabajar bien. Parece que la atadura fue muy buena porque pudimos hacer el diario hasta el sábado y el tornero tuvo todo ese día para reparar la rotura”, recuerda Nievas entre risas.

El mismo jefe de planta reconoce que su trabajo no tiene horarios. “En cualquier momento puede fallar algo y yo salgo de inmediato para tratar de solucionarlo, en casa saben que mi trabajo es así”, contó el hombre que está casado con Cecilia y tiene 3 hijas: Carla que es médica, María Luz que es comunicadora y Paula quien vive en Alemania. Además comparte su tiempo con sus nietos Isabella y Nina mientras esperan la llegada de Bautista que nacerá en los próximos días.

“El diario llego en un momento que me cambió la vida en el sentido de que me dio una responsabilidad que he asumido y sigo asumiendo hasta el día de hoy”, aseguró Nievas.

Antes de terminar el jefe contó lo que se siente al “ir a un pueblo del interior y ver el sentido de pertenencia que la gente tiene por el diario me llena de orgullo. Es que el HUARPE ha dejado de ser un medio para ser una necesidad de muchas personas que buscan informarse y estar entretenidos aún en los lugares más remotos de la provincia”.