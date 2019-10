Real Madrid, con argentinos, defiende su liderazgo en básquet ante Tenerife

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Real Madrid, con nutrida participación argentina, defenderá mañana el liderazgo de la Liga Endesa de la ACB del básquetbol de España, cuando enfrente a Tenerife, en condición de visitante. El partido, correspondiente a la tercera fecha, se disputará en el Pabellón Santiago Martín de Santa Cruz de Tenerife, a las 20.30 hora local (16.30 de la Argentina). El conjunto 'merengue', campeón vigente y uno de los cinco punteros de la clasificación, viene de obtener un ajustado triunfo sobre Fenerbahce de Turquía (81-77), en el arranque de la Euroliga. En ese encuentro jugado el jueves último en la capital española, el base cordobés Facundo Campazzo diseñó una magnífica labor, con 14 puntos y 7 asistencias. Además del armador titular del seleccionado argentino, subcampeón en el último Mundial de Básquetbol China 2019, se anuncian también las presencias del escolta bonaerense Nicolás Laprovíttola (ex Lanús) y del alero santiagueño Gabriel Deck (ex San Lorenzo). Mañana también, pero desde las 13, hora argentina, Zaragoza, con el concurso del escolta santafesino Nicolás Brussino (ex Peñarol de Mar del Plata), intentará conservar el invicto en el duelo que sostendrá como visitante de UCAM Murcia. Otros encuentros programados para mañana son Obradoiro-Bilbao Basket y Joventut de Badalona-San Pablo Burgos (con el base uruguayo Bruno Fitipaldo, ex Obras Basket). El domingo, en tanto, se medirán Manresa (Juan Pablo Vaulet)-Gran Canaria; Fuenlabrada (Nicolás Richotti)-Estudiantes; Valencia-Betis; Baskonia (Luca Vildoza y Patricio Garino)-Unicaja Málaga y Morabanc Andorra-Barcelona (Leandro Bolmaro).