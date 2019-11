Real Madrid, con buena tarea de Laprovíttola, ganó y sigue líder en España

Real Madrid, con una muy buena labor del bonaerense Nicolás Laprovíttola, derrotó hoy a Gran Canaria, por 92-76, para consolidarse en lo más alto de la clasificación, al celebrarse la décima fecha de la Liga Endesa de la ACB del básquetbol de España.



El escolta oriundo de la localidad de Castelar, surgido en las divisiones formativas del club Morón, se alistó como titular y encestó 16 puntos (2-5 en dobles, 4-5 en triples) en 23m.



La destacada performance del ex Lanús se completó con 7 rebotes, 5 asistencias y un robo.



Además, el base cordobés Facundo Campazzo (ex Peñarol de Mar del Plata) aportó 11 tantos (3-4 en dobles, 1-4 en triples, 2-2 en libres), 3 pases gol, 2 rebotes y un robo en 13 minutos.



En tanto, el alero santiagueño Gabriel Deck (ex San Lorenzo) contribuyó con 6 unidades (1-2 en dobles, 4-4 en libres), 2 rebotes y 2 asistencias en 16 minutos.



Con este triunfo, Real Madrid, el campeón vigente, reúne un record de 9-1 y encabeza las posiciones.



Detrás en la tabla está Barcelona (8-2), que hoy se impuso como visitante a UCAM Murcia, por 87-83. En el quinteto 'blaugrana' no estuvo el alero cordobés Leandro Bolmaro (ex Bahía Basket).



Por su lado, Baskonia, con 4 puntos, 3 asistencias y 2 recuperos del base marplatense Luca Vildoza (ex Quilmes), le ganó a Valencia, por 85-74. El alero Patricio Garino (ex Orlando Magic de la NBA) no jugó en el quinteto vasco, por sufrir recientemente la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, lesión que lo marginará por lo que queda de la temporada.



Otros marcadores de la jornada: Estudiantes 76-San Pablo Burgos 78; Iberostar Tenerife 94-Betis 89.



En uno de los adelantos del sábado, Zaragoza, con 13 puntos y 3 rebotes del escolta santafesino Nicolás Brussino, derrotó por 86-79 a Manresa, que tuvo en sus filas al alero cordobés Juan Pablo Vaulet (8 puntos y 4 rebotes en 19m.).