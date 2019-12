Real Madrid no pudo con Athletic Bilbao y dejó solo en la punta a Barcelona

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Real Madrid (37 puntos) no pudo hoy con Athletic Bilbao (28), con el que igualó sin goles, en el encuentro que completó la 18va. Fecha de la Liga Española de fútbol de Primera División.



En el encuentro, disputado en el estadio Santiago Bernabeu de Madrid, el equipo local se mostró superior y desperdició -al menos- seis situaciones claras de gol para desnivelar, entre ellas, tres tiros a los palos del guardavallas Unai Simón.



El conjunto del DT francés Zinedine Zidane quedó, entonces, en la segunda colocación de la tabla, a dos unidades del líder Barcelona, que en la tarde del sábado vapuleó a Alavés, por 4-1, con una anotación del crack rosarino Lionel Messi.



En tanto, Atlético Madrid, el conjunto que dirige Diego Simeone, contó con un tanto de Angel Correa (ex San Lorenzo) para derrotar fuera de casa a Betis, por 2-1, en el estadio Benito Villamarín de Sevilla.



El atacante rosarino, de 24 años, ingresó en la segunda parte y no sólo abrió la cuenta con una buena definición sino que también se erigió en artífice del segundo gol del "Aleti", al despachar el centro que conectó Alvaro Morata para mandar la pelota a la red.



Otro pibe nacido en Rosario y también ex San Lorenzo, el mediocampista ofensivo Ezequiel Avila, exhibió un nivel descollante para Osasuna, con el que marcó un doblete (St. 3m., y 39m.), en la derrota 3-4 como local ante Real Sociedad. En este partido fue expulsado el defensor Facundo Roncaglia (ex Boca) en el elenco navarro.



En otro encuentro jugado hoy, Levante, con dos goles de Roger Martí y otro de Borja Mayoral, doblegó por 3-1 a Celta de Vigo, que se había adelantado por medio de un tanto de Iago Aspas.



Además, Leganés, con las presencias de Jonathan Silva (ex Boca) y Guido Carrillo (ex Estudiantes de La Plata), batió por 2-0 a Espanyol, que tuvo entre sus titulares a Jonathan Calleri (ex All Boys y Boca). Mientras que Facundo Ferreyra (ex Vélez) ingresó en el segundo período.



Los anticipos del viernes y sábado fueron: Eibar 3-Granada 0; Mallorca 0-Sevilla 2 (uno de Ever Banega, de penal); Villarreal 1-Getafe 0; Barcelona 4 (un gol de Lionel Messi)-Alavés 1 y Real Valladolid 1-Valencia 1



Posiciones: Barcelona 39 puntos; Real Madrid 37; Sevilla 34; Atlético Madrid 32; Real Sociedad 31; Getafe 30; Athletic Bilbao y Valencia 28; Levante 26; Villarreal 25; Granada 24; Osasuna y Betis 23; Valladolid 20; Alavés y Eibar 19; Mallorca 15; Celta de Vigo 14; Leganés 13; Espanyol 10.



Principales goleadores: Lionel Messi (ARGENTINA/Barcelona) 13 goles; Karim Benzema (Francia/Real Madrid) 12; Luis Suárez (Uruguay/Barcelona) 10; Ezequiel Avila (ARGENTINA/Osasuna), Gerard Moreno (Villarreal), Loren Morón (Betis), Lucas Pérez (Alavés) y Angel (Getafe) 8.