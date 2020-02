Real Madrid sufre un inesperado tropiezo ante Joventut de Badalona

Real Madrid, con presencia argentina, sufrió esta mañana una inesperada derrota ante Joventut de Badalona, por 86-83, en la continuidad de la fecha 20 de la Liga Endesa de la ACB del básquetbol de España.



El conjunto 'merengue', dirigido por Pablo Laso, podría perder el liderazgo de la clasificación, en caso de que Barcelona alcance un buen resultado en su visita al Iberostar Tenerife.



El alero santiagueño Gabriel Deck (ex San Lorenzo) firmó una planilla de 14 puntos (6-9 en dobles, 2-2 en libres), 4 rebotes y 4 asistencias en 24 minutos. Mientras que el escolta bonaerense Nicolás Laprovíttola (ex Lanús) colaboró con 7 tantos (1-1 en dobles, 1-3 en triples, 2-2 en libres), 4 asistencias y un rebote en 24m., también.



El base cordobés Facundo Campazzo (ex Peñarol de Mar del Plata) no fue de la partida, por decisión del técnico Laso, quien también también prefirió preservar para los cotejos de semana de Euroliga al interno caboverdiano Walter Tavares.



El escolta esloveno Kremen Prepelic resultó la principal figura sobre la superficie del ex Palacio de los Deportes madrileño, al conseguir 22 unidades, 2 asistencias y un robo.



En otro marcador registrado hoy, Betis, que lucha por escaparle a la zona de descenso, le ganó a Burgos (el uruguayo Bruno Fitipaldo, ex Obras, aportó 4 asistencias y 3 rebotes), por 79-66.



Los partidos jugados el sábado fueron: Unicaja Málaga 82-Baskonia 72; Obradoiro 97-Manresa 83 (Juan Pablo Vaulet 6 puntos y 6 rebotes); Zaragoza 80 (Nicolás Brussino 13 tantos y 8 rebotes)-UCAM Murcia 70; Fuenlabrada 41 (Nicolás Richotti 2 puntos y un rebote)-Gran Canaria 36 (suspendido por el levantamiento del parquet, cuando se jugaba el tercer cuarto).



Los demás partidos que se celebrarán hoy, además de Tenerife-Barcelona, son Valencia-Bilbao Basket y Morabanc Andorra-Estudiantes.