Rechazan dictar una medida cautelar que prohíba venta del delantero Urzi

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Cámara Nacional en lo Civil confirmó hoy la resolución que se opuso al dictado de una medida cautelar que prohíba al Club Atlético Banfield una eventual venta del futbolista Agustín Urzi a equipos argentinos o del exterior.



La Sala I de la Cámara también rechazó que, como prueba anticipada de una demanda promovida por Pablo Nahuel Ghergo, se secuestrara el contrato suscripto entre Banfield y el delantero que jugó en el seleccionado argentino de fútbol Sub 20.



Ghergo accionó contra Urzi tras argumentar que según "informaciones periodísticas" el jugador habría acordado con Banfield una venta cuando aún se hallaba vigente el contrato que mantenía con quien entonces era su representante.



El demandante pidió que, para asegurar su derecho a cobrar sus honorarios, se secuestrara y entregara a la justicia el convenio que Urzi firmó con Banfield y, hasta que se resuelva el juicio, se dictara una medida cautelar de "no innovar" para impedir transferencias a nivel local o internacional.



El juez en lo civil Alejandro Verdaguer desestimó ambos pedidos, porque consideró que la falta de dictado de esas medidas no perjudicaba hipotéticos derechos, lo que fue apelado por Ghergo.



En cuanto al pedido de la medida para impedir la venta de Urzi (Ghergo expuso que en programas de televisión se hablaba del interés por el jugador), los camaristas Oscar Ameal, Osvaldo Álvarez y Silvia Bermejo afirmaron que para dictar la cautelar "no basta el simple temor del solicitante".



Agregaron que aún si presentara la hipótesis de la venta del futbolista "los contratos que el demandado pudiera celebrar con otros clubes de fútbol del país o del exterior, no impedirían satisfacer y eventualmente ejecutar la sentencia que pudiera dictarse" a favor del Ghergo.