Rechazan la recusación de Cristina Kirchner contra un perito de la causa de la obra pública

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Cámara de Casación Penal rechazó hoy una queja de la senadora Cristina Fernández contra el fallo que no hizo lugar al planteo de recusación formulado contra uno de los peritos que intervino en la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. La defensa de la ex mandataria había recusado al ingeniero Pablo Eloy Bona, designado para intervenir en el peritaje de cinco obras ordenado por el Tribunal Oral Federal 2, tras analizar su comportamiento en redes sociales y sostener que carecía de la "condición de imparcialidad". El juez de Casación Javier Carbajo decidió no hacer lugar a la queja presentada por la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos por considerar que "la resolución que decide acerca de recusaciones no constituye sentencia definitiva". "Estamos en presencia de una prueba más que en la etapa oportuna será objeto del contradictorio entre las partes y posterior análisis jurisdiccional, de conformidad con la sana crítica racional", sostuvo el juez Carbajo. "En ese escrutinio, los jueces ponderarán, según las circunstancias concretas del caso, y desde la perspectiva de la crítica interna, su correlación con otras pruebas y su mayor o menor fuerza convictiva", agregó el magistrado en un fallo de cinco páginas. El abogado de Cristina Kirchner había asegurado en la recusación que el ingeniero Bona "carece de la condición de imparcialidad exigida por la ley o que, al menos, su actuación genera un temor objetivo de parcialidad". La presentación estaba basada en el hecho de que el usuario de Twitter @eloybona, creado bajo el nombre y con la foto del perito, indicó que "le gustan" múltiples mensajes publicados en esa red social que contienen afirmaciones críticas contra la ex presidenta.