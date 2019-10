Rechazan liberar a un chileno que cometió un robo a sólo cinco días de llegar al país

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Cámara del Crimen porteña rechazó la excarcelación de un ciudadano chileno que tiene varias condenas en su país y que fue detenido por robo en la Capital Federal a sólo cinco días de llegar como supuesto "turista", informaron hoy fuentes judiciales. Se trata del caso de D.S.O., quien hace alrededor de un mes fue procesado con prisión preventiva por el delito de "robo doblemente agravado por escalamiento y efracción", decisión que está firme. La sala I de la Cámara consideró que si bien el ilícito que se le atribuye a O. permitiría la excarcelación, sus antecedentes penales, falta de arraigo en la Argentina y un eventual pedido internacional de captura, hacen presumir que, en libertad, se fugará o entorpecerá la investigación. "No puede soslayarse lo informado por Interpol Santiago de Chile, en cuanto a que (O.) registraría múltiples antecedentes condenatorios en su país de origen", consideraron los camaristas Pablo Lucero y Magdalena Laiño. Agregaron que "una provisional y objetiva valoración de los elementos de juicio reunidos harían suponer que en caso de recuperar la libertad se presentarán los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, no siendo posible neutralizarlos mediante otra alternativa tecnológica o caución". Lucero y Laiño recordaron que "al momento de apersonarse la fuerza de seguridad, el imputado se resistió a ser detenido esgrimiendo un cuchillo". O. ingresó al país como turista el 13 de agosto último y "si bien su situación migratoria no es irregular, lo cierto es que a los cinco días fue detenido por un hecho en el cual, además, se encontraría involucrada otra persona, todavía no individualizada". La sala I de la Cámara ponderó "negativamente" la falta de arraigo del procesado, ya que interrogado por su domicilio indicó el de "un lugar de tránsito", como lo es el hotel de esta ciudad donde se hospedaba, en tanto que sus familiares viven en Chile. El tribunal decidió notificar a Interpol la negativa a excarcelarlo y, por ser O. originario de otro país, informar lo resuelto a la Oficina de Extranjeros Judicializados de la Dirección Nacional de Migraciones a los fines de las cuestiones administrativas que pudieran corresponder.