Rechazan revisar condena a 18 años de prisión a un hombre que quiso matar a su ex mujer e hijos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de queja contra la condena de 18 años de prisión que un tribunal oral le impuso a un fletero acusado de intentar matar a tiros a su ex mujer, sus dos hijos y a una nueva pareja de ella en el barrio porteño de Villa Riachuelo.



Según informaron hoy fuentes judiciales, se trata de Rubén Carmelo López (52), quien fue sentenciado a esa pena por el hecho registrado la madrugada del 30 de abril de 2015 en esta capital.



La Corte, por unanimidad, desestimó el planteo que la defensa oficial de López formuló contra el fallo dictado en diciembre de 2016 por el Tribunal Oral en lo Criminal 19, luego confirmado por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.



A López se le atribuyó haber intentado matar a su ex pareja, Noelia Alejandra Piñeiro; a sus dos hijos, de cinco años y cuatro meses al momento del hecho, y a Emanuel Ariel Argüello, quien por entonces era el concubino de la mujer.



López, quien registraba antecedentes penales, irrumpió en el domicilio de la calle Fructuoso Rivera al 6.700, donde Piñeiro vivía con su grupo familiar y efectuó amenazas de muerte a la pareja, a la vez que, según se consideró probado, efectuó una “seguidilla” de disparos con un arma de fuego.



Una semana antes, bajo amenazas en la vía pública, López obligó a Piñeiro a sacarse “una última fotografía juntos”, lo que hizo con un teléfono móvil.



El TOC 19 también valoró que López “desobedeció, en reiteradas oportunidades, la medida de prohibición de acercamiento decretada el 29 de julio de 2014” por un juzgado civil en una causa por denuncia de “violencia familiar”.



Antes de que se registrara el episodio que incluyó los disparos en la vivienda, el condenado había golpeado a su ex mujer y amenazado con “prenderle fuego” a todo el grupo familiar, incluido uno de los niños, a quien desconoció como hijo.



En su indagatoria, López dijo que efectuó los disparos en estado de ebriedad para asustar a Argüello a fin de que cesara con las denuncias en su contra, que esa madrugada Piñero no estaba en el lugar y que tuvo que defenderse de una agresión de la nueva pareja de quien fuera su mujer.