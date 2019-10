Rechazaron el pedido de traslado de Rodrigo Eguillor a una clínica psiquiátrica privada

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Rodrigo Eguillor, detenido en Ezeiza en el marco del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA) acusado de haber cometido abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad a una joven de 22 años en noviembre de 2018, continuará recluído en ese penal dado que la justicia rechazó el pedido de la defensa que solicitó su traslado a una clínica psiquiátrica privada.



El juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 10, Alejandro Noceti Achaval, rechazó la solicitud de la defensa del joven de 24 años que también incluía la intervención de la justicia civil en el expediente.



Eguillor, hijo de Paula Martínez Castro, fiscal de ejecución penal en diciembre del año pasado desde cuando se encuentra detenido, fue detenido tras la denuncia de una mujer que lo acusó de haber abusado sexualmente de ella en un departamento del barrio porteño de San Telmo de donde luego no la dejaba salir.



“De acuerdo a lo que se explica en el artículo 77 del Código Procesal Penal de la Nación, si durante el proceso judicial se detecta una incapacidad mental, el tribunal podrá suspender la tramitación de la causa y ordenará la internación de la persona en un establecimiento donde se le informará sobre el estado del imputado”, precisó el Ministerio Público Fiscal a través de su página web.



Asimismo, advirtió que como respuesta a la resolución que determinó el juez el 2 de octubre pasado, la defensa de Eguillor pidió el traslado a la clínica “Santa Rosa” y la intervención directa de la justicia civil.



Por su parte, el fiscal a cargo interinamente de la Fiscalía General 10 consideró que la presentación del abogado de Eguillor “reiteraba lo que ya había planteado antes” e indicó que la suspensión del proceso “no extingue” el mismo “ni implica el cese de la prisión preventiva”.



Además, recordó que en julio se le “rechazó una solicitud de excarcelación y que los peligros procesales por los cuales se había ordenado su detención continúan vigentes” ya que se consideró que Eguillor tuvo un “comportamiento elusivo" durante la investigación y se había resaltado un hecho en particular: que lo hallaron en el Aeropuerto de Ezeiza cuando intentaba salir del país.



La fiscalía remarcó también "su dudoso arraigo" y el hostigamiento hacia la víctima y hacia los testigos a través de redes sociales.



En consecuencia, el juez Noceti Achaval consideró que ya se le había respondido anteriormente el pedido a la defensa y le aclaró que se mantiene la internación dentro de Prisma debido a que el proceso “no ha fenecido sino que se encuentra suspendido”. Marcó también que el Programa cumple “adecuadamente” con las previsiones y estándares previstas en la ley de Salud Mental.



Por último, resaltó que de las constancias que están dentro del legajo de salud de Eguillor surgió que, hasta el momento, no fue posible llevar adelante un tratamiento interdisciplinario debido a “la negativa del interno a participar de las entrevistas que se le ofrecen”.