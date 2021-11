Recién casados frenaron la caravana para ayudar a un perro atropellado y el gesto se hizo viral

A través de las redes sociales se hizo viral el accionar de una pareja de sanjuaninos recién casados que frenaron la caravana para ayudar a un perro que habían atropellado y dejado tirado.

El hecho lo difundió una de las creadoras del grupo Perros en adopción San Juan. En ese perfil de Facebook contó que hace unos días iba manejando por avenida Libertador, a una cuadra de plaza de Desamparados, cuando vio un auto cruzado en la calle. Pensó que era un accidente de tránsito así que se bajó a ver si podía ayudar y descubrió que en realidad habían atropellado a un perro.

En ese momento se dio cuenta de que el auto que había frenado no era el que había chocado al animal, sino que era el de unas personas que estaban ayudando. En él viajaba una pareja de novios que minutos antes se había casado junto a amigos y familiares. A pesar del momento que estaban viviendo en sus vidas, decidieron frenar para colaborar.

Después de ver que sólo tenía una pequeña lastimadura comenzaron a tocar timbres en la zona para encontrar a sus dueños. Tras algunos minutos la hallaron. La mujer se mostró preocupada porque su mascota se le había escapado en un descuido y no sabía manejarse en la calle.

“Estas personas que estaban ahí, que frenaron, que no siguieron de largo, venían de casarse!!!! Imaginate vos cuando ponés `ayuda para este perrito, lo chocaron, solo puedo sacar la foto´. Me puse tan contenta cuando me iba. Aún hay personas con mucho amor! con mucha empatía!”, contó la chica en redes.