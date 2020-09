Récord de contagios por coronavirus: 96 dieron positivo, la mayoría son internos del penal

El parte oficial de Salud Pública sobre coronavirus brindado en esta tarde de domingo informó sobre 96 casos positivos de coronavirus, siendo el pico más alto de contagios confirmados hasta la fecha en San Juan.

El pasado sábado en horas de la mañana se confirmó el brote de contagios en el Servicio Penitenciario Provincial, ubicado en el departamento Chimbas. En aquel parte se daba a conocer que 51 internos habían dado positivo para Covid-19. Este domingo, Salud notificó que 65 más fueron confirmados tras el reactivo por hisopado para el virus.

Según lo informado por la autoridad sanitaria sanjuanina, en el parte vespertino dieron positivo 96 personas. llegando así el total de positivos desde el comienzo de la cuarentena en la provincia a 740. El comunicado también indica que se recuperaron 6 personas, por lo cual ya recibieron el alta médica.

Asimismo, la cantidad de personas que aún tienen el virus y se encuentran transitando la enfermedad son en total 438. A su vez, siempre según el parte oficial de coronavirus, la cantidad de test que dieron negativo fue de 285 y sospechosos, o en estudio, son en total 138. Por último, se indica que el número de personas que están realizando la cuarentena en la provincia son 295.

La situación en el penal

Cuando se dio a conocer la situación del penal de Chimbas, con esos 51 casos iniciales (entre internos y personal que trabaja allí), desde la Subsecretaría de Medicina Preventiva, su titular Matías Espejo contó a DIARIO HUARPE que se iba a realizar un testeo a 100 internos de los pabellones 7 y 8, ya que según explicó estos presos comparten patio con los internos de los pabellones 5 y 6 donde se detectaron los casos positivos.

También se conoció que la mayoría de los que dieron positivo de coronavirus eran asintomáticos, y solo una minoría presentaban alguna sintomatología leve o moderado, por lo que no era necesario su traslado hasta el Hospital Doctor Guillermo Rawson. Cabe recordar que dentro del Servicio Penitenciario Provincial se ha preparado un área especial para atender médicamente a personas que presenten síntomas. En tanto que aquellos asintomáticos cumplen el aislamiento dentro del pabellón. El mismo fue separado para que no exista contacto entre aquellos que tienen el virus y los que no.

Situación general en hospitales

El parte de Salud Pública también informa sobre la situación en los distintos hospitales de la provincia que están acondicionados para tratar casos de personas con coronavirus.

Se informó que hay 82 pacientes internados en las áreas de Covid-19, entre positivos y sospechosos). Los mismos están en los hospitales Rawson, Marcial Quiroga, Ventura Lloveras de Sarmiento, César Aguilar de Caucete; Giordano de Albardón y Federico Cantoni Pocito.

En esta línea, la cantidad de pacientes críticos son 18. En el Hospital Doctor Guillermo Rawson hay 12 pacientes, siete de ellos con asistencia respiratoria mecánica. En tanto que en el Hospital Doctor Marcial Quiroga se encuentran internados 6 pacientes, tres de ellos con asistencia respiratoria mecánica.