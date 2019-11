Recordatorio de la agencia Télam para el martes 19 de noviembre de 2019.

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

SE REANUDAN LOS ALEGATOS EN EL JUICIO POR ABUSOS EN EL INSTITUTO PRÓVOLO



- Los alegatos en el juicio por los abusos sexuales de chicos sordos e hipoacúsicos en el instituto religioso Antonio Próvolo de Mendoza concluyan esta semana, por lo que el veredicto podría darse a conocer antes de fin de mes.



- Este martes alega la defensora oficial, Alicia Arlotta, quien solicitó la "nulidad" del proceso con el argumento de que se "violó el derecho a la legítima defensa".



- Arlotta representa a los sacerdotes Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (61) y al jardinero Armando Gómez (51).



- La semana pasada comenzaron los alegatos en el juicio que tiene como imputados a dos sacerdotes y a un ex jardinero, y la Fiscalía pidió la pena de 45 años para los religiosos, mientras que los querellantes solicitaron la pena máxima, de 50 años.



- Una vez culminados los alegatos -lo que podría ocurrir entre hoy y mañana, el tribunal compuesto por Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli podrá fijar fecha para que los acusados digan sus últimas palabras y luego dar a conocer el veredicto.







EL PAPA VIAJA A TAILANDIA Y JAPÓN CON MENSAJES POR LA PAZ Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO



15:00.- El papa Francisco inicia un viaje de siete días a Tailandia y Japón, por el que recorrerá más de 27.200 kilómetros para dar 18 discursos basados en el diálogo interreligioso, la paz y la crítica a las armas nucleares.



- El Papa parte a las 19 de Roma (las 15 de Argentina) hacia Bangkok, adonde llegará el día siguiente, para una agenda de tres días en Tailandia, un país en el que la minoría católica representa el 0,58% de los 69 millones de habitantes, en su mayoría budistas.



- En los dos países, el pontífice hablará en castellano y tendrá traductores argentinos: en Tailandia una prima segunda suya que es misionera hace 50 años, Ana Rosa Sívori, y en Japón el jesuita Renzo de Luca, a quien el pontífice envió como misionero al país oriental y es el actual provincial de la Compañía de Jesús.







CAMPAÑA GRATUITA DE CONTROL PREVENTIVO DEL CÁNCER DE PIEL EN ROSARIO



8:30 .- Rosario alberga, hasta el viernes, como parte de la Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel, controles gratuitos que apuntan a detectar en forma precoz a la enfermedad, informó el área de salud del municipio local.



- Los controles que se realizan en adhesión a la Campaña nacional que anualmente organiza la Sociedad Argentina de Dermatología, en el horario de 8.30 a 11, sin turno previo en el hospital Carrasco, ubicado en el bulevar Avellaneda 1402.



- La campaña está destinada a los pacientes con sospecha de cáncer de piel y para el control de los lunares.







COMIENZA LA SEGUNDA EDICIÓN DEL FORO DE LA INDUSTRIA FINTECH







9:00.- Comienza la segunda edición del Argentina Fintech Forum con la presencia de los principales referentes locales y regionales, que darán a conocer las últimas novedades del sector.



- Organizado por la Cámara Argentina de Fintech, el evento será en la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza (Corrientes 1660), de 9 a 16 horas, y comienza con las palabras de bienvenida del coordinador general de la cámara, Mariano Biocca.







EMPRESARIOS DE ARGENTINA Y MÉXICO DEBATEN EN BUENOS AIRES SOBRE POLÍTICAS CONJUNTAS DE TRABAJO



- Empresarios de México y Argentina concluyen hoy, en Buenos Aires, la convención WITeam19, que tiene como objetivos la implementación de políticas que impulsen el empleo, la incorporación de nuevas tecnologías y el trabajo conjunto entre ambos países, informaron hoy los organizadores.



- En en Hotel Hilton del barrio porteño de Puerto Madero.







ARGENTINA DEBUTA EN LA NUEVA COPA DAVIS ANTE CHILE, EN MADRID



7:00 - El bahiense Guido Pella enfrenta a Nicolás Jarry en el primer punto de la serie al mejor de tres que animarán la Argentina y Chile en la Caja Mágica de Madrid, por el Grupo C de la Copa Davis, que estrena nuevo formato con 18 países divididos en tres zonas de seis, en una única sede.



- Pella, 25to. del ranking mundial de la ATP, se mide con Jarry (77) a partir de las 7 (hora de la Argentina) y a continuación se enfrentan los número uno de cada país, Diego Schwartzman (14) y Cristian Garín (33), en partidos que serán televisados por la señal de cable TyC Sports.



La serie se completa con el partido de dobles en el que Argentina presenta, en



principio, a Leonardo Mayer (92) y Máximo González (34 del mundo en dobles).



- El equipo chileno juega con el especialista Hans Podlipnik (128) y posiblemente a Jarry como compañero, aunque esto no fue confirmado por el capitán del equipo, Nicolás Massú.







LAS LEONAS SIGUEN CON SU PREPARACIÓN EN MAR DEL PLATA CON MIRAS A LOS JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020



- El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, Las Leonas, continúa hasta el viernes su preparación en la ciudad de Mar del Plata con miras a los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020.



- Las 24 jugadoras que se entrenan con el DT Retegui son Agustina Albertarrio, Agostina Alonso, Noel Barrionuevo, Valentina Costa Biondi, Cristina Cosentino, Silvina D'Elía, Bianca Donati, Agustina Gorzelany, María José Granatto, Julieta Jankunas, Giselle Kañevsky, Rosario Luchetti, Delfina Merino.



También Victoria Miranda, Sofía Ramallo, Carla Rebecchi, Micaela Retegui, Josefina Rübenacker, Rocío Sánchez Moccia, Victoria Sauze, Belén Succi, Victoria Granatto, Eugenia Trinchinetti y Delfina Thome.