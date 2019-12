Recordatorio de la agencia Télam para el martes 3 de diciembre de 2019

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

EL PRESIDENTE MACRI SE REÚNE CON EL REY DE ESPAÑA FELIPE VI



- Como cierre de su visita a España, el Presidente Mauricio Macri visita al rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, encuentro que marcará el final de un ciclo de fuerte sintonía política entre el gobierno argentino y su principal aliado europeo.







DESIGNAN A MÁXIMO KIRCHNER PRESIDENTE DEL BLOQUE DEL FRENTE DE TODOS



- El bloque de diputados del Frente de Todos formaliza la designación de Máximo Kirchner como presidente de una sola bancada peronista desde el próximo 10 de diciembre, en una reunión que podría incluir la visita del futuro presidente, Alberto Fernández.



- El Frente de Todos está conformado por el bloque del Frente para la Victoria, Red por Argentina, Frente Renovador, Unidad Justicialista y el Frente Cívico de Santiago del Estero.







ALBERTO FERNÁNDEZ EN LA ENTREGA DE UNA DISTINCIÓN A GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA



19:00.- El presidente electo Alberto Fernández asiste a la Facultad de Medicina de UBA para participar de la distinción Honoris Causa al ex ministro y ex embajador Ginés González García, a quien se menciona como futuro titular de Salud.







ARGENTINA Y CHILE INAUGURAN EL PRIMER SENDERO BINACIONAL DE LOS GLACIARES



- 7:00.- La Huella de los Glaciares, el primer sendero turístico de largo recorrido binacional que une el oeste de Santa Cruz, en Argentina, y el sur de la Región de Aysén, en Chile, se inaugura oficialmente con un acto y un espectáculo musical, en el hito en el que confluyen las sendas preexistentes entre las ciudades chilena de Villa O'Higgins y argentina de El Chaltén.



- El equipo de la Secretaría de Turismo y las autoridades locales salen de El Chaltén a Lago del Desierto a las 7, navegan hasta Punta Norte y caminan los 6 kilómetros de sendero hasta llegar al hito.



- Los referentes chilenos también tienen un largo recorrido desde Villa O´Higgins, navegación por el lago homónimo y caminata hasta el paso fronterizo.



- Los referentes de ambos países de la Huella de Glaciares se encuentran al mediodía en el hito, firman un acta y luego, en la margen norte de Lago del Desierto, la Orquesta Pucará de la ciudad santacruceña de Río Turbio actúa en el marco de la segunda edición del programa Glaciares en Concierto, del que participan 150 músicos de toda la provincia.







SE REHABILITA EL TRAMO DE LA RUTA 7 SOBRE LA LAGUNA LA PICASA



10:00.- El gobierno nacional habilita la circulación por la ruta 7 a la altura de la laguna La Picasa, cerrada desde abril de 2017, lo que beneficiará a más de 3.000 usuarios diarios del corredor.



- La rehabilitación, desarrollada por el Ministerio de Transporte a través de Vialidad Nacional, se hace entre las localidades de Diego de Alvear y Aarón Castellanos, un tramo de 11 km, ubicado al sur de la provincia de Santa Fe, que desde abril de 2017 permanece cerrado por el desborde de la laguna.



- A partir de hoy, cuando finalicen los últimos trabajos de pintura, se habilitará la circulación de vehículos particulares y de gran porte, que podrán circular hasta un máximo de 80 km por hora, mientras que los camiones y ómnibus de media y larga distancia podrán hacer lo propio hasta 60 km por hora para controlar lo cual a mitad del recorrido fue instalado un radar para el monitoreo de las velocidades.











LA SOBRINA DE ALPEROVICH RATIFICA ESTA SEMANA EN BUENOS AIRES SU DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL



- La sobrina del senador y ex gobernador tucumano José Alperovich, quien acusó a su tío de abuso sexual, ratifica "en el transcurso de esta semana" su denuncia ante los tribunales porteños, algo que ya realizó en la justicia tucumana, donde la causa quedó caratulada como "abuso sexual con acceso carnal".



- "Es inminente su declaración en Buenos Aires" ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 10, a cargo de Santiago Vismara, "aunque aún no hay una fecha concreta" dijo a Télam Milagro Mariona, vocera del equipo técnico de acompañamiento a la denunciante.



- En Tucumán la denuncia quedó radicada en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual de Tucumán a cargo de María del Carmen Reuter , "pero todavía no se sabe qué jurisdicción se quedaría con el expediente", explico Mariona.







DAN A CONOCER LA SENTENCIA A MUSA AZAR POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD



Un Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero emite sentencia en el juicio de la Megacausa IV, en el cual están acusado el ex comisario Antonio Musa Azar y el ex mayor del Ejército Jorge D' Amico, quienes fueron condenados a cadena perpetua en tres ocasiones por delitos de lesa humanidad.



- Durante el debate de esta causa se analizaron delitos perpetrados en los meses previos al golpe de Estado de 1976 y algunos que se cometieron durante la última dictadura militar.



- El TOF está integrado por los magistrados Abelardo Basbús, Federico Bothamley y Enrique Lijlledhal,



- En San Juan, también prosiguen las audiencias del tercer megajuicio que se realiza en la provincia y en cual se acusa a 34 ex integrantes de las fuerzas de seguridad junto con el ex fiscal federal Juan Carlos Yanello.



El ex funcionario judicial está acusado de ser presunto partícipe de homicidio agravado, privación abusiva de la libertad, tormentos agravados, robo y violación cuando ejercía el cargo de fiscal de primera instancia.







FESTIVAL SOLIDARIO LADO H EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES



11:00.- El festival Lado H, de la mano de Un Día Para Dar, movimiento mundial que promueve la cultura solidaria a través de acciones concretas de ayuda, se realiza hasta las 20 en Estación Federal.



- Shows en vivo, talleres y charlas tendrán lugar en Carlos Casares y avenida Belisario Roldán, en los Bosques de Palermo, detrás del Planetario, con entrada gratuita.







SORTEO DE LA COPA AMÉRICA 2020 QUE ORGANIZAN ARGENTINA Y COLOMBIA



21:30.- Se sortea la Copa América 2020, cuya organización estará a cargo de Argentina y Colombia, en la ciudad de Cartagena de Indias.



- Encabeza la ceremonia el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, a las 21.30 de Argentina (19.30 de Colombia) con transmisión del canal oficial de Facebook de la máxima entidad del fútbol sudamericano.



- El torneo comenzará el 12 de junio próximo con el partido inaugural en Argentina, y culminará el 12 de julio con la final a jugarse en Colombia, tal como anunció meses atrás la Conmebol.



- El sorteo determina el cronograma de partidos de las dos zonas que tendrá el nuevo formato de la 47ma. edición del tradicional torneo sudamericano, y a cuál grupo irán los dos seleccionados invitados: Australia y Qatar, campeones de las últimas dos ediciones de la Copa Asiática.



- El seleccionado argentino es cabeza de serie de la zona Sur junto con Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y un invitado.



Mientras que la zona Norte la integran Brasil, Colombia (el otro cabeza de serie), Venezuela, Ecuador, Perú y el otro invitado.