Recordatorio de la agencia Télam para el miércoles 16 de octubre de 2019.

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

MACRI, CON SU MARCHA DEL "SÍ, SE PUEDE", VISITARÁ RÍO CUARTO y VILLA CARLOS PAZ, EN CÓRDOBA. 12:30 y 18:30 - El presidente Mauricio Macri, quien busca su reelección, visitará mañana al frente de la marcha del "Sí, se puede", las ciudades cordobesas de Río Cuarto, donde se reunirá al mediodía con sus seguidores en la plaza Roca, y Villa Carlos Paz, por la tarde, donde encabezará un acto en el playón municipal. CRISTINA FERNÁNDEZ LLEGARA A LA PAMPA, PARA PARTICIPAR EL JUEVES DEL ACTO POR EL DÍA DE LA LEALTAD. La senadora Cristina Fernández tiene previsto arribar a la ciudad de Santa Rosa para seguir de cerca los preparativos del acto que por el Día de la Lealtad el peronismo realizará el jueves en el recrreo municipal Laguna Don Tomás. EL VELATORIO DE CACHO CASTAÑA CONTINUARÁ HASTA EL MEDIODÍA EN LA LEGISLATURA PORTEÑA. 8 a 11 - Julio A. Roca 575 - El velatorio del cantante y compositor Cacho Castaña estará abierto al público hasta el mediodía en la Legislatura porteña, en el salón Presidente Perón, tras lo cual sus restos serán inhumados. LÁZARO BÁEZ TENDRÁ QUE RESPONDER POR LA RUTA DEL DINERO K EN LOS TRIBUNALES DE RETIRO. 9:00 - Comodoro Py 2002, Retiro - El empresario santacruceño Lázaro Báez podrá prestar declaración indagatoria en el juicio oral y público que se le sigue junto a sus hijos y otros imputados por la llamada ruta del dinero K ante el Tribunal Oral Federal 4. TAXISTAS SE MOVILIZARÁN CONTRA LOS SERVICIOS DE UBER Y CABIFY EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 11 - La Mesa de Unidad Taxista se concentrará en esquinas de los barrios de Constitutición, Boedo y Almagro para luego marchar hasta la Jefatura de Gobierno porteña en repudio a la presencia de las empresas de servicios de pasajeros Uber y Cabify, que operan en la ciudad pese a no cumplir con todas las normas vigentes. Las concentraciones serán desde Jujuy y Brasil, avenidas Garay y Boedo y La Plata y Caseros. EMPRESARIOS TEXTILES Y ECONOMISTAS SE REUNIRÁN EN LA CONVENCIÓN PROTEXTIL 2019 14 a 18:30 - Avenida del Libertador 1311, Vicente López - Dirigentes industriales, empresarios y economistas participarán mañana de la Convención Anual del sextor textil, Protextil 2019, donde analizarán la situación del área y evaluarán la proyección futura. COMIENZA LA 17 BIENAL DE ARQUITECTURA DE BUENOS AIRES. 12 - Cafarena 1, La Boca - La 17ª Bienal de Arquitectura de Buenos Aires (BA19), una de las más importantes del mundo, se realizará hasta el 26 de octubre en la Usina del Arte, con presencias como las del italiano Mario Cucinella, muestras gratuitas abiertas al público y un reconocimiento al arquitecto tucumano César Pelli, fallecido en julio. EL INDEC INFORMA DATOS DE INFLACIÓN DE SEPTIEMBRE 16.00.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) da a conocer los datos de inflación de septiembre, que según consultoras económicas rondará en 5,8%, más elevada que la de agosto, tendencia que se cortaría a partir de octubre, cuando se espera un 4,4%. PRESENTAN EN EL CONGRESO PROYECTO DE CENSO INDÍGENA 2020 18.00.- Presentan en el Congreso el proyecto Censo Indígena y Sistemas de Información para el Buen Vivir, que busca construir un sistema de información basado en la epistemología de los pueblos originarios, adaptado a las "comunidades lingüísticas" existentes en el país. El texto fue elaborado con la participación de lingüistas, investigadores, técnicos, comunicadores, docentes y politólogos indígenas y ya cuenta con la firma de 15 legisladores. En el Anexo de la Cámara de Diputados, junto a los diputados Daniel Filmus y Horacio Pietragalla. COMIENZA EN MAR DEL PLATA EL COLOQUIO DE IDEA 20.00.- El 55° Coloquio de IDEA, que reunirá a los principales empresarios del país, se desarrolla desde hoy en Mar del Plata con el presidente y candidato a la reelección Mauricio Macri y los también postulantes presidenciales Alberto Fernández y Roberto Lavagna como parte de la nómina de invitados. La nueva edición del coloquio, convocada bajo el lema "A los hechos", abrirá con las palabras de la gobernadora bonaerense, María Eugenia vidal, y concluirá el viernes con una disertación de Macri, según el cronograma oficial del encuentro. INDAGAN A LA PAREJA DETENIDA POR RETENER A LA NIÑA ABRIL Indagan a Victoria Agüero (49) y su pareja, Emanuel Rivarola (21), vecinos de la madre de Abril Caballé, la niña de 10 años a la que mantuvieron oculta desde el miércoles pasado en Punta Indio, mientras se desarrollaba la búsqueda. La pareja quedó detenida e imputada por "sustracción de menores agravada", en tanto la nena fue alojada en un hogar de abrigo de La Plata, ya que según determinaron los peritos que la atendieron no era conveniente que vuelva con la madre ni con los abuelos. CANDIDATOS A CONSTRUIR CENTRAL HIDROELÉCTRICA EN MENDOZA Los interesados en construir la central hidroeléctrica Portezuelo del Viento, en el sur de Mendoza deberán inspeccionar hoy la zona donde se ejecutará la represa, que demandará una inversión de US$ 1.023 millones y herramientas gratuitas y apoyo a la pymes para participar de las obras de ingeniería civil. El gobierno mendocino señaló que la visita de obra es fundamental para reconocer el terreno, ver dónde estará emplazada la represa y obras conexas y familiarizarse con un lugar en la cordillera en el que habrá que trabajar en todas las estaciones del año. JORNADA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL DE LA UBA La Universidad de Buenos Aires (UBA) realiza hoy y mañana una nueva edición de las Jornadas de Orientación Vocacional #YoQuieroEstudiar en la porteña Plaza Houssay y edificios de la universidad cercanos, con más de 200 actividades Más de 7.000 jóvenes y 100 escuelas se inscribieron para participar de estas jornadas, en la que presentarán la primera "Guía Práctica de Orientación Vocacional: Claves para elegir tu carrera" (Eudeba). FÚTBOL: ESTUDIANTES LA PLATA SE ENFRENTARA CON CENTRAL CÓRDOBA POR LA COPA ARGENTINA. 15:35 - Estadio Juan Domingo Perón, Córdoba - Estudiantes de La Plata intentará mejorara su actualidad buscando la clasificación a la semifinal de la Copa Argentina de fùtbol cuando juegue ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Arbitraje de Jorge Baliño y televisado por TyC Sports. FÚTBOL: COLÓN DE SANTA FE Y ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES JUGARÁN EN PARANÁ. 21:10 - Estadio Presbítero Bartolomé Grella - Colón de Santa Fe y Estudiantes de Buenos Aires se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina, en un partido que se jugará en Paraná y del cual surgirá el rival de River Plate en semifinales. Arbitra Fernando Espinoza y televisa TyC Sports.