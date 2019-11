Recordatorio de la agencia Télam para el sábado 30 de noviembre.

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

LINEA A DE SUBTE BRINDARA SERVICIO REDUCIDO POR REFORMAS



La Línea A del subterráneo porteño brindará hasta mayo un servicio reducido y funcionará solo entre las estaciones San Pedrito y Piedras, por reformas en la estación cabecera Plaza de Mayo.







SE REALIZARA LA CUARTA EDICION DE LA NOCHE DE LOS TEMPLOS EN BUENOS AIRES.



19 - Plaza Juramento - La cuarta edición de la Noche de los Templos se realizará en Buenos Aires con recitales de musica sacra y visita a las principales iglesias, sinagogas y oratorios de la ciudad.







FUTBOL: SIGUE LA FECHA 15 DE LA SUPERLIGA.



17:35 - Estadio Jorge Luis Hirschi - Estudiantes de La Plata vivirá una histórica jornada cuando inaugure su nuevo estadio recibiendo a Atlético Tucumán, en un cotejo por la 15ta. fecha de la Superliga. Arbitraje de Diego Abal y televisado por TNT Sports.







19:40 - Estadio Alberto J. Armando - Boca Juniors, repuesto del "cimbronazo" que significó la eliminación de la Copa Libertadores, recibirá al sorprendente Argentinos Juniors. Arbitrado por Andrés Merlos y televisado Fox Sports TV.







21:45 - Estadio Parque de la Independencia de Rosario - Newell's Old Boys, recibirá a River Plate, que intentará recuperarse de su derrota en la final de la Libertadores con el Flamengo. El árbitro será Néstor Pitana y televisará la señal de cable TNT Sports.







PRIMERA NACIONAL: ALL BOYS ENFRENTARA A DEPORTIVO RIESTRA.



17.00 - Estadio Islas Malvinas - El club All Boys recibirá mañana en su estadio de La Paternal a Deportivo Riestra, por la decimoquinta fecha de la Primera Nacional de fútbol.



19.10 - Estadio Ciudad de Caseros - Estudiantes de Buenos Aires recibirá en su cancha a Belgrano de Córdoba.







LA DOLFINA Y LA AGUADA JUGARAN EN PALERMO POR EL ABIERTO ARGENTINO DE POLO.



16:30 - Cancha 1 Campo Argentino de Polo - La Dolfina, actual campeón del Abierto Argentino de polo, enfrentará a La Aguada, por la cuarta fecha de la Zona A. El torneo finalizará el 14 de diciembre.