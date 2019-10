Recordatorio de la agencia Télam para el viernes 18 de octubre de 2019.

MACRI VISITARA CORRIENTES Y ENCABEZARA NUEVA MARCHA DEL "SI, SE PUEDE". 17 - Costanera de Corrientes - El presidente Mauricio Macri encabezará una nueva edición de la marcha del Sí, se puede, en la ciudad de Corrientes, donde desde el mediodía recorrerá distintas localidades para cerrar la jornada con un acto frente a la avenida Costanera. SANDLERIS Y LACUNZA SE REUNIRÁN CON AUTORIDADES DEL FMI EN WASHINGTON. 12 - Calle 19 al 700, Washington - El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, se reunirán con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y su segundo, David Lipton, para profundizar la marcha del programa acordado entre la Argentina y el organismo. EL PRESIDENTE MACRI CERRARA POR TELECONFERENCIA EL COLOQUIO DE IDEA. 9 a 18 - Hotel Sheraton, Mar del Plata - La última jornada del coloquio de IDEA comenzará con declaraciones del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, a las 9, y continuará a las 10.30 con exposiciones de los editores periodísticos Hernán de Goñi, Daniel Hadad, Ricardo Roa, Fernán Saguier, Nora Veiras y Edi Zunino sobre el rol de los medios. También habrá intervenciones a media tarde de los gobernadores electos Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén), Gerardo Morales (Jujuy) y Omar Perotti (Santa Fe), el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. El presidente Mauricio Macri cerrará la jornada LA JUSTICIA FEDERAL DICTARA SENTENCIA EN JUICIO POR APARENTE CORRUPCION EN YACIMIENTOS CARBONIFEROS RIO TURBIO. 9:30 - Comodoro Py 2002 - El Tribunal Oral Federal 7 dará a conocer su veredicto en el primer juicio por supuestos hechos de corrupción vinculados al Yacimiento Carbonífero Río Turbio, en el que están acusados el ex presidente de la UIA Juan Carlos Lascurain y el detenido ex intendente de esa localidad santacruceña, Atanasio Pérez Osuna. TENDRA VEREDICTO EL JUICIO A ECHEGARAY POR VIOLAR SECRETO DE AFIP E INSTIGAR FALSA DENUNCIA. 13:30 - Comodor Py 2002 - El Tribunal Oral Federal 4 dictará sentencia en la causa que investigó al ex director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, por presunta violación de secreto e instigación a la falsa denuncia mientras dirigía el ente recaudador. SUPERLIGA: RIVER VISITARA A ARSENAL EN SARANDI. 19 - Estadio Julio Humberto Grondona - River Plate, ante el inminente desquite por la semifinal de la Copa Libertadores frente a Boca, visitará a Arsenal de Sarandí con un equipo integrado por suplentes, en un encuentro por la 10ma. fecha de la Superliga. Con el arbitraje de Facundo Tello y televisado por TNT Sports Premium. SUPERLIGA: BOCA RECIBIRA A RACING EN LA BOMBONERA. 21:10 - Estadio Alberto J. Armando - Boca Juniors, líder de la Superliga, recibirá a Racing Club en un clásico que asumirá con la atención dividida, ya que preservará a varios jugadores con miras a la semifinal de Copa Libertadores del martes ante River. Con el arbitraje de Fernando Echenique y televisación por la señal de cable Fox Sports. EFEMERIDES: EL DIARIO LA PRENSA CUMPLE 150 AÑOS. El diario porteño La Prensa, fundado por el dirigente político José C. Paz, publica su primera edición el 18 de Octubre de 1869. SE CONMEMORA EL DIA MUNDIAL DE PROTECCION DE LA NATURALEZA, EN HONOR A UN DISCURSO DE PERON. El Día Mundial de Protección de la Naturaleza se celebra cada 18 de octubre desde 1972 para recordar el día en que el ex presidente Juan Domingo Perón advirtió, en un discurso en Madrid, que los pueblos debían tomar "conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología". El secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, compartió su mensaje en la Asamblea General del organismo que dispuso citar el texto en la efeméride.