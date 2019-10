Recordatorio de Télam para el lunes 7 de octubre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

MACRI ENCABEZA LA MARCHA DEL "SÍ SE PUEDE" EN TUCUMÁN El presidente, Mauricio Macri, encabeza la caravana del "Sí se puede" en Tucumán, de cara a los comicios del 27 de octubre, convocando a expresarse "en paz por un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros nietos". Macri presidirá el acto a las 19 en la Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán, cercana a la Casa de Gobierno provincial, en una nueva escala de la caravana por 30 ciudades del país. DDHH: SIGUEN JUICIOS ESMA IV, BATALLÓN 601 Y "DI NÁPOLI" - Continúan en los tribunales de La Plata los alegatos en el juicio ESMA IV, en el que se ventilan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de niños y niñas perpetrados por los grupos operativos de la Armada. - También en La Plata prosigue la exposición de alegatos en el juicio a cinco ex militares del Batallón de Comunicaciones de Comando 601 de City Bell, por su participación en un operativo en el que fueron asesinados un hombre y una mujer y secuestrados tres niños en la localidad de Berazategui. - Hoy, mañana y el miércoles siguen los testimonios en el juicio conocido como "Di Nápoli", por delitos de lesa humanidad cometidos en Zárate y en el que se investigan los casos de 17 víctimas. En esta causa están acusados Omar Di Nápoli, médico naval; Santiago Omar Riveros, ex jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo, y Jorge Bernardo, ex capitán de navío. COMIENZA LA DUODÉCIMA SEMANA DE PARO DOCENTE EN CHUBUT La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) inicia otro paro de 144 horas, hasta el viernes inclusive, con lo cual extenderán a la décima segunda semana consecutiva de cese de actividades. El sindicato, alineado a nivel nacional con el Suteba de Roberto Baradel, dijo que el gobierno provincial anunció que seguirá con el pago escalonado, ya no en tres cuotas sino en cuatro, y sólo mejoró la cláusula gatillo de aumento del 10,16% en dos cuotas y no en tres y eso "no mueve la aguja" de sus reclamos. SINDICATOS DE PILOTOS Y AEROLÍNEAS SE REÚNEN EN TRABAJO Referentes de APLA y UALA, los sindicatos que agrupan a los pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral, y directivos de la empresa se reúnen para negociar cuestiones salariales, tras levantar el paro de 48 horas que habían anunciado para el pasado fin de semana. Los pilotos recibieron el compromiso de la empresa de formalizar una nueva propuesta dentro de un espacio de mediación abierto por el Ministerio de Producción y Trabajo. BULLRICH DETALLA EN MAR DEL PLATA OPERATIVO "PAPA LAVADA" 07.30.- La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presenta en Mar del Plata el megaoperativo "Papa Lavada", a través del cual se desbarató una banda acusada de narcotráfico y se incautaron cerca de 115 kilogramos de cocaína. Junto al secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y el director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Alejandro Itzcovich Griot, Bullrich detallará en conferencia de prensa los alcances del operativo. En el aeropuerto internacional "Astor Piazzolla",Mar del Plata. SEMANA DEL OLFATO: ESTUDIOS GRATUITOS EN HOSPITAL DE CLÍNICAS 9 a 12.- Especialistas de la División Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas realizarán desde hoy hasta el viernes estudios de diagnóstico gratuitos para detectar y tratar a personas de 15 a 80 años con alteraciones en el olfato. Las personas anósmicas (sin olfato) ven severamente afectada su calidad de vida pues la falta de ese sentido repercute en sus relaciones interpersonales, dado que los mantiene en duda sobre la limpieza, la calidad de los alimentos, el disfrute en la comida y el estado de la higiene personal. En el hall de entrada del Clínicas, Paraguay 2250, CABA. TURNOS GRATUITOS EN 12 PROVINCIAS PARA DETECTAR PSORIASIS 9 a 14.- La Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) otorga desde hoy hasta el viernes inclusive turnos gratuitos para detectar casos de psoriasis en centros públicos y privados de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Mendoza, Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chubut, Salta, Formosa y Misiones. Se pueden solicitar con un dermatólogo especializado enesta enfermedad inflamatoria crónica -que afecta a cerca de un millón de argentinos y se manifiesta con lesiones rojas cubiertas por escamas blancas-, ingresando a pedir turno.com.ar o llamando al 0800-220-0082 de 9 a 14. La atención efectiva se realizará del 21 de octubre al 1 de noviembre. ALBERTO FERNÁNDEZ PRESENTA PLAN "ARGENTINA SIN HAMBRE" 10.00.- El candidato presidencial del kirchnerista Frente de Todos, Alberto Fernández, anuncia el plan "Argentina sin hambre", que promete instrumentar si gana las elecciones, con la participación de distintos sectores El acto será la presentación formal de un plan que requerirá un "amplio consenso" para que "se comprometa toda la sociedad, desde sus distintos ámbitos" con esta problemática, según anticiparon. En la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. DAER ENCABEZA PLENARIO NACIONAL CON EL KIRCHNERISMO 11.00.- El titular del gremio de la Sanidad, Héctor Daer, encabeza en Lomas de Zamora un plenario sindical nacional. "Estamos en campaña y debemos hablar con todos. No hay que buscar objetivos raros", dijo el jefe de la CGT, cada vez más comprometido en la campaña del kirchnerista Frente de Todos La convocatoria oficial es para las 11 aunque está previsto que arranque a las 13 con la participación de un grupo de intendentes bonaerenses encabezados por Martín Insaurralde, que juega de local, y el presidente del PJ bonaerense. En el microestadio municipal de Lomas de Zamora, Molina Arrotea 2200, parque Eva Perón. PRESENTAN LIBRO CON TEXTOS INÉDITOS DE HIPÓLITO YRIGOYEN 14.30.- Presentan textos inéditos del ex presidente Hipólito Yrigoyen que describen su visión de la vida política, cultural e institucional de principios del siglo pasado, recopilados en un libro denominado "Confidencias", Los textos, escritos entre 1922 y 1924, corresponden a un libro que fue terminado por decisión expresa del ex presidente pero nunca fue publicado. La presentación estará a cargo la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba) y la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. En el Museo de Casa Rosada. PRESENTAN A TITÁN, UN PERO DE ASISTENCIA PARA CÁMARA GESELL 15.30.- El Ministerio Público Tutelar porteño presenta a Titán, el primer perro de asistencia entrenado para acompañar a chicos y adolescentes cuando deban declarar en la sala de entrevistas especializadas, comúnmente llamada Cámara Gesell, por delitos de los que han sido víctimas o testigos. Titán es un golden retriever preparado para ayudar a crear un ambiente amigable a fin de que chicos y adolescentes puedan hablar de situaciones traumáticas y que eso sea el comienzo de una reparación y no una revictimización. En la sede del Ministerio, Perú 143, piso 12. POR PRIMERA VEZ DEBATEN CANDIDATOS A DIPUTADOS PORTEÑOS 21.00.- Cinco candidatos que encabezan las listas de diputados porteños participan del primer debate electoral, según lo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que regula los comicios. Los cinco postulantes que disertarán son Diego García Vilas, de Juntos por el Cambio; Claudia Neira, del Frente de Todos; Eugenio Casielles, de Consenso Federal; Alejandrina Barry, del FIT, y Gonzalo Díaz Córdoba, de Unite por la Libertad y la Dignidad. DEPORTES FÚTBOL-PRIMERA NACIONAL 15.35.- Se juega finalmente el partido entre Nueva Chicago y Mitre de Santiago del Estero, por la octava fecha de la Primera Nacional. El partido, válido por la zona 1 del torneo, se jugará en el estadio República de Mataderos y será televisado por la señal de cable TyC Sports.