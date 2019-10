Recordatorio de Télam para el martes 8 de octubre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

MACRI ENCABEZA LA MARCHA DEL SÍ SE PUEDE EN NEUQUÉN 17:30.- El Presidente Mauricio Macri continua con las marchas del Sí se Puede, esta vez en Neuquén, donde el intendente de la ciudad y candidato a senador de Juntos por el Cambio, Horacio "Pechi" Quiroga, invitó a que los neuquinos se acerquen al monumento a San Martín, a través de un video que difundió en sus redes sociales. La llegada de Macri se inscribe en la saga de marchas del "Sí, se puede", proyectadas para recorrer en un mes treinta ciudades de todo el país. COMIENZA EL ESCRUTINIO DEFINITIVO DE LAS PASO PROVINCIALES EN SALTA 18:00.- El Tribunal Electoral de Salta comienza el escrutinio definitivo de los votos emitidos en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se desarrollaron en la provincia, en las que el precandidato a gobernador más votado fue el actual intendente de la capital salteña, Gustavo Sáenz. Al finalizar este recuento se realizará la proclamación de los candidatos electos entre aquellos que hubieran obtenido un piso de legitimación del 1,5% como mínimo del total de votos afirmativos válidamente emitidos. COMIENZA EL JUICIO AL MÉDICO ACUSADO DE DIVULGAR FOTOS DEL CADÁVER DE SANTIAGO MALDONADO El médico legista Werther Aguiar comienza a ser juzgado en la ciudad chubutense de Esquel acusado de "violación de secreto profesional" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público", por haber divulgado el 17 de octubre de 2017 las fotos del cadáver del artesano Santiago Maldonado. El debate se hará en el Casino de Oficiales de la policía de Chubut en esa ciudad, presidido por la jueza de Comodoro Rivadavia Eva Parcio. A Aguiar se lo acusó de haber sacado las fotos en la morgue de Esquel durante un examen preliminar del cadáver, a poco de aparecer el cuerpo de Santiago Maldonado en el Río Chubut, tras 78 días de búsqueda, imagen que fue divulgada a través de las redes sociales. La falta del médico legista, según los especialistas, encuadra en lo establecido en el artículo 157 del Código Penal que destaca que "será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial de un a cuatro años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos". DDHH: SIGUEN TESTIMONIOS EN JUICIO "DI NÁPOLI" - Hoy y mañana siguen los testimonios en el juicio conocido como "Di Nápoli", por delitos de lesa humanidad cometidos en Zárate y en el que se investigan los casos de 17 víctimas. En esta causa están acusados Omar Di Nápoli, médico naval; Santiago Omar Riveros, ex jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo, y Jorge Bernardo, ex capitán de navío. PROSIGUE LA DUODÉCIMA SEMANA DE PARO DOCENTE EN CHUBUT La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) prosigue con otro paro de 144 horas, hasta el viernes inclusive, con lo cual extenderán a la décima segunda semana consecutiva de cese de actividades. El sindicato, alineado a nivel nacional con el Suteba de Roberto Baradel, dijo que el gobierno provincial anunció que seguirá con el pago escalonado, ya no en tres cuotas sino en cuatro, y sólo mejoró la cláusula gatillo de aumento del 10,16% en dos cuotas y no en tres y eso "no mueve la aguja" de sus reclamos. SEMANA DEL OLFATO: ESTUDIOS GRATUITOS EN HOSPITAL DE CLÍNICAS 9 a 12.- Especialistas de la División Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas prosiguen hasta el viernes con estudios de diagnóstico gratuitos para detectar y tratar a personas de 15 a 80 años con alteraciones en el olfato. Las personas anósmicas (sin olfato) ven severamente afectada su calidad de vida pues la falta de ese sentido repercute en sus relaciones interpersonales, dado que los mantiene en duda sobre la limpieza, la calidad de los alimentos, el disfrute en la comida y el estado de la higiene personal. En el hall de entrada del Clínicas, Paraguay 2250, CABA. TURNOS GRATUITOS EN 12 PROVINCIAS PARA DETECTAR PSORIASIS 9 a 14.- La Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) otorga hasta el viernes inclusive turnos gratuitos para detectar casos de psoriasis en centros públicos y privados de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Mendoza, Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chubut, Salta, Formosa y Misiones. Se pueden solicitar con un dermatólogo especializado enesta enfermedad inflamatoria crónica -que afecta a cerca de un millón de argentinos y se manifiesta con lesiones rojas cubiertas por escamas blancas-, ingresando a pedir turno.com.ar o llamando al 0800-220-0082 de 9 a 14. La atención efectiva se realizará del 21 de octubre al 1 de noviembre. DEPORTES BOCA INICIA UNA PROLONGADA CONCENTRACIÓN DE CARA AL SUPERCLÁSICO 17.00- Boca Juniors vuelve al trabajo, después del lunes libre, e inicia una prolongada concentración hasta el sábado, para tener libre el domingo y encarar de otra manera la semana previa al superclásico del martes 22 frente a River Plate que resolverá al finalista argentino de la Copa Libertadores pero, para el "xeneize" también será, según el resultado, un mojón de alcance institucional.