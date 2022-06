Red Bull Batalla 2022: sanjuaninos quieren convertirse en Wos

Red Bull Batalla, conocida popularmente como Red Bull Batalla de los Gallos, es una competición anual de freestyle rap que nació en el año 2005 y fue creciendo poco a poco hasta convertirse en una de las competencias más importantes de habla hispana. De hecho, de esta "compe", salieron artistas nacionales como Wos, Trueno y Papo MC. El próximo domingo 3 de julio se desarrollará la Regional de Cuyo en el Teatro Sarmiento, de donde saldrán los cuatro clasificados para la definición nacional. Serán cinco los sanjuaninos que representarán a la provincia en esta importante batalla.

DIARIO HUARPE habló alguno de los de los freestylers que disputarán los preciados cuatro lugares que los llevará a la final de la Red Bull Argentina. "Pelín" es uno de ellos, quien es un freestyler caucetero de 24 de años. Contó que hace freestyle desde muy chico, "tenía 10 u 11 años quizá".

Piolín hace freestyle desde los 10 años. Foto: Gentileza.

Para Pelín, esta es su primera Red Bull Batalla. Sin embargo, es dueño de incontables títulos regionales. "Mi objetivo es quedar entre los primeros cuatro, obviamente pasar a la final y por qué no pasar primero. Mi gran logro todavía no lo alcancé, gané mucho, pero todavía no logré lo máximo", explicó el joven al respecto.

Nekro es otro de los sanjuaninos, oriundo de Chimbas, que representará a la provincia durante el Regional de Cuyo de la Red Bull Batalla. Esta será su tercera competición luego de participar en la Red Bull Regional de Mendoza 2018 y las Audiciones de 2019.

"A mi tercera participación la encaro desde otra experiencia y proyección. Mi objetivo es ir a clasificarme, si llego a semifinales, puedo meterme a la nacional, pero la ambición más grande es ser campeón regional de Red Bull, tiene un plus" dijo el joven de 23 años al respecto.

Nekro contó que arrancó con el freestyle en diciembre de 2014, cuando le atrajo la posibilidad de rimar y hacer algo con esas rimas. Hoy, ocho años después de aquel verano, explica que su mayor logro no fueron todas esas competiciones ganadas, sino la experiencia y la gente que conoció en ellas.

Nekro lleva alrededor de ocho años en el freestyle. Foto: Gentileza.

"Mi mayor logro fue la gente que conocí gracias al freestyle. Viajar a otra parte del país y que me reciban como si fuesen mis amigos de toda la vida, es muy reconfortante, gane muchas competencias pero lo que me hizo ser lo que soy hoy", planteó.

El resto de los representantes de San Juan son MRN, Blito y Draven. MRN, por un lado, nació en Rawson y esta Red Bull será su tercera, ya que participó en el 2019 y en el 2021.

Blito, por su parte, viene de Trinidad, es el último campeón del Torneo L'Ultimosta y esta será su primera experiencia en una competencia de tal nivel. Por último, Draven resulta la promesa del rap sanjuanino y también será su primera Red Bull Batalla.

El freestyle en San Juan

Tanto Nekro como Pelín coincidieron en que San Juan creció mucho en materia de freestyle. De acuerdo con lo que explicó Pelín, desde el punto de vista competitivo, los freestylers sanjuaninos tuvieron un gran desarrollo personal.

Le metimos mucha producción, auto gestión; hace 3 años era imposible hacer los eventos que hoy estamos logrando. Cuando yo empecé nos anotábamos a competir unos 16 o 18 personas y no llegábamos a 20. Hoy si hacemos un evento de freestyle metemos 1.000 personas en un ratito", dijo Nekro.

Además, ambos expresaron su agradecimiento para con otros raperos sanjuaninos como Dmente o Gaspar, quienes pusieron en agenda el freestyle en San Juan y le dieron oportunidades a quienes venían desde más abajó.

El desarrollo de la competencia

El próximo domingo 3 de julio, a las 16 horas, se llevará a cabo en el Teatro Sarmiento el Regional de Cuyo de la Red Bull Batalla. Participarán 16 personas, nueve de los cuales son cuyanos y, cinco, sanjuaninos.

La batalla estará organizada bajo un formato de octavos de final. Es decir, se enfrentarán entre parejas y se llegará a una especie de "semifinal". Los cuatro semifinalistas, pasarán a la competencia nacional, que se llevará a cabo el próximo 23 de octubre. La presentadora será Taty Santa Ana y Pacha el DJ, y CNO, Núcleo y el sanjuanino Dmente.