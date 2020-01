Reforzarán control en la zona de locales nocturnos por otra pelea entre jóvenes en Playa Grande

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una violenta pelea entre jóvenes en la zona de locales nocturnos de Playa Grande, en la ciudad de Mar del Plata, cuyo video se viralizó en las últimas horas por las redes sociales, generó hoy que las autoridades decidieran reforzar ese sector con más policías para evitar cualquier hecho de violencia.



Según fuentes oficiales, si bien hasta el momento no intervino la justicia, los propietarios de locales de ese corredor nocturno marplatense pedirían en las próximas horas una reunión con las autoridades policiales para solicitar más control durante la madrugada.



El incidente fue grabado con un celular en la madrugada de ayer alrededor de las 6.30, cuando un grupo de jóvenes se trenzaron a golpes de puños y patadas a la hora en que salen de los diversos bares de esa zona marplatense.



Si bien se desconocen los motivos que originaron la reyerta, ninguno de los empleados de seguridad (patovicas) intervino para separarlos, y varios minutos después que llegaron al lugar efectivos policiales, los jóvenes se dispersaron del lugar.



En una recorrida de esta agencia por los centros asistenciales, se supo que la Clínica 25 de Mayo recibió ayer en la guardia a cuatro jóvenes, de unos 25 años, con diferentes cortes en el rostro, por lo que tuvieron que recibir suturas y fueron dados de alta.



Todo indicaría que habrían participado en la pelea en cuestión, pero hasta el momento no hay ninguna denuncia policial ni judicial sobre lo sucedido, explicaron fuentes policiales.



No es la primera pelea de la temporada, ya que hace una semana atrás, a 200 metros de allí, en la puerta del local nocturno "Bruto", un patovica le pegó a dos hermanos turistas, oriundos de la provincia de San Juan.



Uno de ellos, Emiliano Pérez, de 25 años, fue quien se llevó la peor parte ya que los golpes le provocaron una fractura en el tabique y el maxilar, y tuvo un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento.



En tanto, el 1ro de enero durante los festejos por Año Nuevo, en ese corredor nocturno, se produjo otro hecho de violencia cuando un patovica agredió a Joaquín, un joven de 21 años al que agarró por detrás, lo levantó por el aire y lo arrojó brutalmente contra el suelo.