Reforzarán la vacunación contra el covid en escuelas para llegar al 30% de chicos que está sin inmunizar

La pandemia de Covid-19 lleva más de veinticinco meses y, si bien la campaña de vacunación tiene más de un año de vigencia en San Juan, todavía las autoridades de Salud Pública notan un desinterés por parte de los padres en inmunizar a sus hijos contra la enfermedad. Con el objetivo de que los pequeños completen o inicien su esquema reforzarán los operativos en las escuelas para llegar a un 30% de chicos, entre 3 a 17 años, que no recibieron la segunda dosis.

El dato fue aportado a DIARIO HUARPE por Fabio Muñoz, jefe del Programa de Inmunización. El profesional comentó que esto ya lo vienen haciendo en la provincia, aunque lo realizaron de manera esporádica, ahora piensan intensificar estas tareas para abocarse de lleno a la población de chicos que son lo que más preocupa por un potencial rebrote ante los primeros fríos y la serie de contactos que se propician en las escuelas.

El funcionario detalló que en la franja de niños comprendidos entre 3 a 11 años hay un universo de 129.553. De esos, hubo un 32,85%, es decir, 42.570 que no completaron su esquema de vacunación primaria. Esto significa que muchos de ellos accedieron a la primera dosis, pero después no fueron por la segunda. En el caso de la colocación inicial resta un total de 21.700. Salud cree que son los papás quienes no vacunan a sus chicos y aducen que el temor o la desinformación puede ser el causante de esta decisión.

"Hay un relajamiento social, pero este estatus sanitario se mantiene debido a que muchas personas se vacunaron", explicó.

Muñoz determinó que los adolescentes, entre 12 a 17 años, determinó que son 85.808 los involucrados en este grupo. De ese total, 21.001 no completó el esquema lo que representa un porcentaje que roza el 25%. Los que todavía no recibieron ninguna dosis conforman un renglón dentro de la nómina y están en 10.585.

Para los niños hasta 11 años se destinó una partida especial de vacunas Sinopharm. Entendieron que esta era adecuada para ellos. Lo que llama la atención es que este grupo que todavía no accedió a la dosis no es por una carencia en el Vacunatorio Central, sino porque no van hasta los centros habilitados para inmunizarse. En el caso de los adolescentes concentraron dos vacunas Pfizer y Moderna, aunque la última hace algunas semanas que dejó de estar en la provincia y colocan solamente la primera.

Otro detalle que llama la atención entre las autoridades tienen que ver con la colocación de la tercera dosis. Por el momento, está habilitada, desde hace un par de meses, solamente para la franja de jóvenes que va entre los 12 a 17 años. Sin embargo, Muñoz indicó que hay un gran ausentismo de este grupo en los vacunatorios. El número es tan elevado que asombra. Solo fueron a colocarse el refuerzo 6.415 adolescentes, pero restan llegar a un total de 79.393.

El procedimiento en las escuelas

Salud Pública acuerda con los jefes de cada una de las zonas sanitarias y ellos con los directivos de las escuelas. A los alumnos se les informa del operativo y si desean vacunarse deben llevar una autorización firmada por sus padres o el adulto responsable a cargo. Los pequeños pueden acceder a la antigripal y a la del Covid, o a una de ellas, depende lo que quiera.

No aceptan la vacunación

Muñoz contó que la mayoría de los padres no acepta que los chicos reciban la vacuna contra la enfermedad. Si bien precisó que hubo algunos que prefirieron inmunizarlo, un importante número optó por la negativa.

215.361

Son los chicos que hay en San Juan entre 3 a 17 años para ser vacunados.

63.571

Son los chicos que tienen el esquema de vacunación incompleto.