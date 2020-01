Reincorporaron a los trabajadores del INTI despedidos hace dos años

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) despedidos el 26 de enero de 2018 fueron reincorporados hoy, por decisión de las nuevas autoridades de ese organismo, y hubo un acto gremial para celebrar los ingresos.



El acto, realizado en la sede del INTI de la localidad bonaerense de San Martín, contó con la presencia de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; Ricardo Peidro, de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma; Rodolfo Aguiar y Mercedes Cabezas, secretario general adjunto y secretaria de Organización de ATE, respectivamente; y Francisco Dolmann, dirigente también de gremio.



Peidro dijo que las reincorporaciones son “el resultado de la lucha de compañeros y compañeras que tuvieron fe en lo colectivo” y destacó que “esto es un mensaje no solo para los compañeros y compañeras del INTI, ni siquiera para los de ATE y la CTA Autónoma, sino para toda la clase trabajadora”.



Por su parte Aguiar manifestó que “este logro de hoy no es casualidad” y refirió que “nunca se imaginaron que el INTI estaba lleno de hombres y mujeres con coraje que iban a resistir a la patota, a la intervención y a los despidos”.



“Detrás de cada despido en el INTI no solo estaba el objetivo de achicar la planta de trabajadores sino, principalmente, debilitar la resistencia para desguazar, para vaciar e intentar privatizar un organismo estratégico para el desarrollo industrial de nuestro país”, advirtió.



Dolmann, a su turno, reseñó que de los 258 despedidos en enero de 2018, 208 eran de ATE y muchos de ellos delegados, denunció el ataque a la organización sindical que llevó adelante el macrismo y remarcó que “aguantamos estos cuatro años, resistimos y vamos a reconstruir al INTI”.



En tanto, Yamila Mathon, trabajadora reincorporada que formó parte de la Comisión de Despedidos, destacó a Télam lo "emotivo" del acto de hoy.



“En esa sede permanecimos durante 47 días, en busca de una negociación que nunca llegó, pero se pudo formar la Comisión de Despedidos para que hoy, tras una decisión política y no judicial, pudiéramos ser reincorporados”, señaló Mathon.



En ese sentido, la trabajadora repasó que “durante estos dos años hubo 30 compañeros que volvieron a través de cautelares, que fueron importantes para sentar precedente, formar la nueva comisión y luchar por la reincorporación de todos”.



Mathon agradeció a “muchos disputados del Frente de Todos, del massismo y de Consenso Federal que nos apoyaron oportunamente durante el conflicto”.



El 26 de enero de 2018 el por entonces presidente del INTI, Javier Ibáñez, secundados por sus gerentes Mariano Zlatanoff y Ernesto Luna, despidieron a 258 empleados de ciencia y técnica, a través de cartas documentos que consignaban una desvinculación sin causa alguna. La cifra se elevó luego a 330 trabajadores.



Además, durante la ocupación de 47 días los no despedidos que adhirieron al paro tuvieron descuentos salariales de más del 50 por ciento del sueldo. Hoy, 170 de los 330 que decidieron volver pudieron regresar a sus puestos de trabajo.