Reñida elección en Entre Ríos con una diferencia menor a 1 punto entre Macri y Fernández

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Juntos por el Cambio (JpC) se imponía esta noche en Entre Ríos con el 44,50% de los votos sobre la fórmula del Frente de Todos (FdT), que alcanzaba 44,30%, con el 97,88% de las mesas escrutadas, en una reñida elección que esperaba definirse con el total de los cómputos.



Un 80,93 por ciento de los 1.076.866 entrerrianos habilitados para votar emitió su sufragio para elegir la fórmula presidencial, tres bancas en el Senado nacional y cuatro de los nueve diputados nacionales que tiene la provincia, en 3.306 mesas en 568 escuelas.



En la elección para senadores nacionales, Juntos por el Cambio logró el 45,66% de los votos contra el 45,30% del Frente de Todos, con el 98,18% de las mesas computadas, lo que inclinaría la balanza a favor del oficialismo nacional, aunque también se espera el resultado que otorguen los cómputos totales.



En Diputados, la diferencia es de menos de 0,6 puntos (45,76 contra 45,15), y cada espacio tendrá dos representantes en la Cámara Baja nacional.



El Frente de Todos comenzó a realizar festejos en la plaza 1 de Mayo de Paraná, en la sede de La Cámpora local y en la del PJ; mientras que Juntos por el Cambio concentró su militancia en su búnker ubicado en la zona céntrica de la capital entrerriana.



El secretario de Gobierno provincial y candidato a senador nacional (FdT) Edgardo Kueider, dijo que ese frente obtuvo "un triunfo de entre uno o 1,2 puntos" en Entre Ríos.



"Faltan computar los datos de Concordia, donde sacamos un 20% de diferencia, por eso nos animamos a reconocer la victoria", agregó en conferencia de prensa.



En las PASO, el FdT había logrado 45,12% en Entre Ríos; casi 10 puntos más que los 35,97% obtenidos por JpC.



En ese sentido, reconoció que "hubo movilización suficiente en la campaña, pero también un fenómeno que no lograron anticipar las encuestas".



Stefanía Cora, candidata a senadora nacional por el mismo frente, apuntó al "contexto regional muy difícil" como causa del resultado electoral en esa provincia, ya que "muchos ciudadanos eligen posiciones conservadoras".



"Lo importante es que estamos ganando en la Argentina, no era lo imaginado pero estamos haciendo un aporte a esa victoria", concluyó.



En tanto, el senador nacional que busca su reelección, Alfredo De Angeli, afirmó que su espacio "está ganando" en Entre Ríos pero denunció "públicamente que dejaron de escrutar mesas".



"No sé por qué pasa esto, levanta sospechas, pone desconfianza en la democracia y la Justicia va a tener que poner todo para ser lo más transparente posible", agregó en conferencia de prensa.



Los datos son cargados por la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio de Interior, encabezado por Rogelio Frigerio.



Los diputados electos son Marcelo Casaretto (presidente del Instituto de Vivienda provincial) y Blanca Osuna (ex intendente de Paranáy aliada de Cristina Kirchner) por el Frente de Todos.



Por Juntos por el Cambio, llegan a la Cámara de Diputados Gabriela Lena (actual diputada provincial) y Gustavo Hein (intendente de Basavilbaso, del PRO).