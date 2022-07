Renuncia masiva de funcionarios en Rawson por diferencias con el intendente García

Las diferencias en el plano político llevaron a que toda el Área de Juventud de Rawson quedara acéfala por la renuncia masiva de sus integrantes. La insatisfacción del jefe Comunal sobre el trabajo político es lo que generó la salida masiva de las cabezas del sector. Oficialmente informaron que sólo se hizo el cambio de un funcionario y desmintieron lo dicho por el director saliente.

El ex director de Juventud, Gaspar Raed, dijo a DIARIO HUARPE que “el intendente me llamó para decirme que no estaba satisfecho con el trabajo político y me pidió la renuncia. Esto a pesar que no tuvo nada que reprocharme en el trabajo institucional”.

Publicidad

Raed contó que cuando comunicó a su equipo sobre el pedido de renuncia, el resto del equipo decidió dar un paso al costado. De este modo, Juventud quedó vacío por la decisión de la salida masiva de los integrantes de la cúpula.

Esta versión fue desmentida oficialmente por parte de la intendencia que lidera Rubén García. Puntualmente, el líder distrital afirmó que “el único cambio que se hizo fue el de Raed luego que yo decidiera darle otro rumbo al Área de Juventud”.

De este modo, desde el municipio afirmaron que la salida de los otros tres colaboradores del ex director de Juventud, no tenían un cargo político nombrado en la planta y que por lo tanto no responde a una renuncia masiva.

Así es que a partir de este viernes el área que es parte de la Secretaría de Inclusión Social, ahora será dirigida por Melisa Guzmán. Referente de la juventud en el departamento que desde hace tiempo lidera una agrupación de jóvenes en el departamento.

Publicidad

Este es el cuarto funcionario que queda en el camino en el 2022. En enero el intendente decidió hacer cambios de organigrama y de nombres, dejando de lado a dos dirigentes que iniciaron la gestión en el 2019.

Esto respondió a la crisis que se vivió a principios de año y que generó críticas de los vecinos en la prestación de los servicios municipales.

A esto hay que sumarle también la presentación de la renuncia de quién fue la mano derecha desde el principio, Elías Robert. El rawsino dejó su lugar como secretario de Ambiente y Servicios del departamento hace algunas semanas y lo hizo aduciendo razones personales.

Hace algunos días se conoció que ese argumento fue por la intención de encarar su proyecto político propio y pegó el salto al Frente Renovador, liderado por Franco Aranda, con el objetivo de comenzar a trabajar en pos de una candidatura a intendente para el 2023.