Renzi vuelve a agitar la interna del gobierno italiano con críticas al premier Conte

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex primer ministro italiano y referente de la oficialista Italia Viva, Matteo Renzi, desafió hoy al actual premier, Giuseppe Conte, a que "expulse" del gobierno a su fuerza política si no le gustan las críticas a la nueva ley sobre prescripciones judiciales.



"Si el premier quiere expulsarnos, que lo haga, es su derecho", planteó Renzi este viernes en redes sociales, tras la polémica generada por la decisión de Italia Viva de no votar junto al resto del gobierno el nuevo proyecto de reforma del régimen de prescripciones.



"Si quieren que nos quedemos, deben tener en cuenta nuestras ideas", pidió Renzi, que fundó Italia Viva a fines de 2019 como una escisión del oficialista Partido Democrático, pero con la promesa de mantener un apoyo crítico al gobierno que encabeza Conte y que también compone el Movimiento Cinco Estrellas (M5E).



En esa línea, uno de los referentes del M5E, el viceministro de Desarrollo Económico Stefano Buffagni, planteó hoy en declaraciones radiales que Renzi "piensa solo en sí mismo", renovando el descontento de buena parte del oficialismo con el ex premier entre febrero de 201 y diciembre de 2016.



El mes pasado, Renzi ya había tildado de "populistas" al M5E por haber impulsado el proyecto que elimina la prescripción de los delitos luego de las sentencias, absolutorias o condenatorias, de primer grado, y esta semana amenazó con pedir la destitución del ministro de Justicia, impulsor de la norma, y generó críticas incluso de Conte.



El proyecto criticado por Renzi y su fuerza política se tratará en el Parlamento el próximo 24 de febrero, y tiene como defensores a los oficialistas Cinco Estrellas, al PD y Libres e Iguales y cosecha críticas de Italia Viva y de toda la oposición de derecha, como la Liga de Matteo Salvini.



Los cruces en el oficialismo fueron aprovechados por la oposición de centroderecha, como Hermanos de Italia, que a través de su líder Giorgia Meloni reclamó "elecciones inmediatas para dar un gobierno que haga repartir a la nación".